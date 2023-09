Come acquistare Fidelity Card Napoli

Tutte le info in merito alla SSC Napoli Fan Stadium Card, o Fidelity Card, per tutti i tifosi partenopei. Dove comprarla e quanto costa.

Nel mondo del calcio moderno, le Fidelity Card o cosiddette “tessere del tifoso” hanno ormai raggiunto un’importanza tale da eliminare tutti gli strascichi di proteste susseguitesi negli anni. Già, perché le card in questione sono state per intere stagioni oggetto di contestazioni da parte del mondo Ultras, contrario alla schedulazione da parte dei club nei confronti dei propri tifosi e favorevoli alla libertà del tifo.

Con il passare del tempo però, la Fidelity Card è divenuta di fondamentale importanza per un supporter nonché assiduo frequentatore dello stadio, visti i tanti vantaggi che essa ne scaturisce. Ma scopriamo insieme le fantomatiche caratteristiche che la SSC Napoli Fan Stadium Card può donare ai tifosi partenopei che la possiedono.

Fidelity Card, i vantaggi per i tifosi del Napoli

La Fidelity Card ha avuto ben presto modo di assumere importanza anche in casa Napoli, dove negli ultimi due anni si è lavorato a pieno per rendere indispensabile la tessera in questione. Ecco cosa può quindi fare un tifoso partenopeo possessore della Fan Stadium Card:

Sottoscrivere un abbonamento stagionale alle partite casalinghe del Napoli : la Fidelity Card è qui obbligatoria, in quanto i tagliandi per ogni match verranno caricati in forma singola proprio sulla tessera;

: la Fidelity Card è qui obbligatoria, in quanto i tagliandi per ogni match verranno caricati in forma singola proprio sulla tessera; Acquistare biglietti per le trasferte : in Italia, i settori ospiti dei club sono accessibili esclusivamente se in possesso di Fidelity Card. Avere la tessera rende difatti possibile seguire il Napoli in ogni zona della penisola;

: in Italia, i settori ospiti dei club sono accessibili esclusivamente se in possesso di Fidelity Card. Avere la tessera rende difatti possibile seguire il Napoli in ogni zona della penisola; Accesso ai tagliandi della singola sfida anche su Ticketone: da ormai un paio d’anni, acquistare un biglietto per assistere ad un match del Napoli al Maradona è divenuto una corsa all’oro. In particolare, la vendita di essi è stata spesso divisa in due categorie, con la vendita libera disponibile solo nelle ricevitorie fisiche. La vendita online su Ticketone è infatti riservata, nel 95% dei casi, ai possessori di tessera del tifoso, che possono quindi accedere ai tagliandi nel confort della casa, a lavoro o in qualsiasi altro luogo.

Da quest’anno inoltre, pare che la Fidelity Card abbia ulteriormente assunto notorietà all’ombra del Vesuvio. Le prime due sfide casalinghe del Napoli, contro Sassuolo e Lazio, sono infatti state esclusive per possessori di tessera del tifoso, che hanno giovato anche di ulteriori vantaggi per le seguenti sfide. Contro Udinese, Fiorentina e Real Madrid infatti, i possessori di Fidelity, oltre ad accedere con anticipo alla vendita dei tagliandi, hanno potuto godere di uno sconto applicato al prezzo di questi ultimi. Ma come si acquista, dunque, una tessera del tifoso brandizzata Napoli?Tutte le info nel paragrafo seguente.

SSCN Fan Stadium Card, come acquistarla

Fondamentale è sapere che la Fidelity Card azzurra è disponibile solo e soltanto su Ticketone. Cercando infatti SSC Napoli sulla piattaforma, o accedendovi attraverso il sito ufficiale del club, si verrà infatti indirizzati alla pagina dedicata. Prima di svolgere l’effettivo acquisto, andrà dunque compilato un modulo con le generalità dell’acquirente, fra nome, cognome, fototessera ed altre informazioni. La tessera avrà quindi un costo di 20€, alla quale si aggiungono i 10€ di spedizione previsti da Ticketone (questi ultimi non valgono per singola tessera: qualora si decidesse di comprare più Card, il costo di spedizione rimarrebbe pari a 10€).

Essa può quindi essere acquistata anche da un minorenne, pur sotto delega di un tutore, ed avrà una durata di 3 anni a partire dal giorno dell’acquisto. La Card fisica arriverà dunque al destinatario in circa 3 settimane lavorative ma, una volta comprata, arriverà d’immediato un PDF via e-mail all’acquirente. In esso sarà contenuto un foglio provvisorio da utilizzare se si è ancora sprovvisti di carta fisica. Fondamentali saranno quindi:

Numero tessera : dato da dover inserire su Ticketone, per accedere alla pagina d’acquisto dei biglietti per le gare del Napoli;

: dato da dover inserire su Ticketone, per accedere alla pagina d’acquisto dei biglietti per le gare del Napoli; Codice di sicurezza : dato da dover inserire su Ticketone, per accedere alla pagina d’acquisto dei biglietti per le gare del Napoli;

: dato da dover inserire su Ticketone, per accedere alla pagina d’acquisto dei biglietti per le gare del Napoli; Codice a barre: da mostrare e far scannerizzare ai tornelli dello stadio. Permette infatti la verifica del tagliando acquisito ed il conseguente ingresso all’impianto;

Tutti e tre i dati saranno presenti sia sul foglio provvisorio che sulla tessera fisica. Per accedere allo stadio sarà quindi sufficiente presentare la tessera o il foglio in questione, senza dover obbligatoriamente affiancarvi la copia fisica del biglietto di cui si è possessori.