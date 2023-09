Cannavaro fa impazzire i tifosi: accordo firmato, torna “a casa”

Colpo di scena Cannavaro, accordo firmato a sorpresa, i tifosi impazziscono per il ritorno in patria: tutti i dettagli

Fabio Cannavaro, Pallone d’Oro e campione del mondo nel 2006, è da sempre una figura molto cara ai tifosi del Napoli. Esordì nel calcio professionistico proprio con la magli azzurra, nella stagione 1993, ma fu ceduto soli due anni dopo a causa della situazione precaria del club, che non potè far altro che accettare i 13 miliardi di lire offerti dal Parma all’epoca. Poi una carriera costernata di successi, ha giocato con le prestigiose maglie di Inter, Juventus e Real Madrid.

Venendo al presente, ha intrapreso la carriera da allenatore. Muove i primi passi da allenatore con il Guangzhou Evergrande, in Cina. Di recente l’esperienza in Italia con il Benevento, giunta al termine lo scorso inverno, dopo soli cinque mesi di incarico. Tuttavia, come ribadito svariate volte in pubblico, il suo sogno nel cassetto è allenare il Napoli: “È un orgoglio pensare di poterli allenare un giorno“- disse qualche mese fa in un’intervista al quotidiano spagnolo As.

Ora, sotto la lente d’ingrandimento c’è suo figlio, Andrea, che ha appena firmato un accordo che lo avvicinerà alla sua città di origine.

Fabio Cannavaro, suo figlio Andrea torna in Campania: l’accordo firmato

Il giovane figlio di Cannavaro, che in passato ha militato, tra le altre, nelle giovanili della Lazio, ha firmato un contratto con il Real Casalnuovo, club della provincia partenopea, che milita nella Lega Nazionale Dilettanti.

Andrea è il più piccolo dei tre figli di Fabio Cannavaro, classe 2004. Come il padre gioca nel ruolo di difensore centrale. Cresciuto in Cina, nelle giovanili del Guangzhou Evergrande, ha completato la sua crescita calcistica con le selezioni Under 17 e Under 18 della Lazio. Ora si appresta ad affrontare la suggestiva sfida in un campionato comunque molto competitivo come la Serie D.

Il Real Casalnuovo, club con il quale ha appena firmato, ha reso noto l’accordo attraverso un comunicato ufficiale: “Il Real Casalnuovo è felice di annunciare l’ingaggio di Andrea Cannavaro! Giovane difensore centrale, classe 2004, figlio di Fabio, il capitano dell’Italia vincitrice della Coppa del Mondo 2006 e Pallone d’Oro”.

Inoltre, stando a quanto si legge sul prosieguo del documento reso pubblico dal club, Andrea Cannavaro ha già conquistato la prima convocazione in maglia granata per il match contro la Gioiese: “Ora è pronto a farsi notare nel progetto ambizioso del presidente Stompanato, guadagnandosi già oggi la sua prima convocazione con la maglia granata! Buon lavoro Andrea!”- comunica il club campano.