Verso Bologna-Napoli, Garcia pronto alla sorpresa di formazione: che novità

Il match dell’Dall’Ara contro il Bologna è quasi alle porte, Rudi Garcia è pronto ad alcuni cambi tra i titolari

Nemmeno il tempo di ritornare da Braga dove gli azzurri, con un finale thriller, sono riusciti a conquistare i tre punti, che è già tempo di pensare al campionato. Ad aspettare gli uomini di Garcia ci sarà il Bologna di Thiago Motta. La squadra del tecnico italo-brasiliano è in forma e viene da un pareggio contro il Verona dove forse meritava qualcosa in più.

Rudi Garcia è alle prese con i soliti problemi che affliggono un allenatore quando si gioca ogni tre giorni. Il tecnico francese dovrà infatti fare delle scelte per far sì che la tenuta fisica della rosa rimanga costante e non vada a peggiorare. Proprio per quanto riguarda l’aspetto fisico, quest’anno sembrano esserci molti più problemi di gestione rispetto alla passata stagione.

Prima chance da titolare per Natan?

Uscito acciaccato dopo pochi minuti dalla sfida con il Braga, Amir Rrahamani non sarà convocabile per la trasferta in Emila Romagna. Il centrale ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra e dovrebbe saltare precauzionalmente la sfida contro il Bologna. Garcia difatti si trova dinanzi ad un bivio.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ostigard e Juan Jesus sarebbero i favoriti dal 1′ per la sfida contro i rossoblu. Una coppia difensiva che di fatto fungeva da riserva di quella titolare l’anno scorso, quest’anno si troverebbe già alla seconda presenza dopo Genova. Per Natan, che ha esordito in Champions nei minuti di recupero, la titolarità sembra ancora lontana.