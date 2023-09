“Napoli vicino al top player della Nazionale”: il dirigente allo scoperto, avete sentito?

Era davvero uno dei giocatori sulla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis e dirigenza, ma è andato altrove

Intervistato dalla redazione di Tuttosport per l’edizione odierna del quotidiano, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha spiegato che il Napoli era interessato ad alcuni giocatori della sua squadra. Durante la sessione estiva di calciomercato la dirigenza partenopea ha valutato molti giocatori sopratutto per quanto riguarda la difesa.

Secondo quanto è possibile apprendere leggendo l’edizione odierna del quotidiano torinese, De Laurentiis avrebbe voluto prendere Davide Frattesi a tutti i costi. Carnevali ha spiegato in intervista che tante squadra del campionato italiano erano sul centrocampista della Nazionale che poi è passato all’Inter per 25 milioni + il cartellino di Mulattieri.

Tentativo in extremis per Frattesi

“Il Napoli ci ha provato e non poco”, così Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha detto a Tuttosport. Secondo l’amministratore delegato dei neroverdi, Davide Frattesi aveva l’ambizione di andare a giocare per un grande club italiano e alla fine ha preferito l’Inter per il modulo utilizzato e per il gioco (gradito) di Simone Inzaghi.

“La Juve è stata una delle prime squadre ad interessarsi a Frattesi – ha detto Carnevali a Tuttosport – poi subito dopo c’è stato un testa a testa tra Inter e Napoli e alla fine l’hanno spuntata i nerazzurri con il centrocampista che ha fatto la sua scelta definitiva”.