Juventus, Allegri sicuro sullo Scudetto: le sue parole sul Napoli fanno discutere

Durante la conferenza stampa prima della partita tra Juventus e Sassuolo, Allegri ha parlato anche del Napoli e delle avversarie

Il Napoli è pronto per la quinta giornata di campionato dove sfiderà il Bologna di Thiago Motta. Trasferta ostica per i partenopei che sono a caccia dei tre punti che mancano da tanto tempo in campionato. Brutte le prestazioni viste contro Lazio e Genoa dove sono arrivate una sconfitta ed un pareggio.

Un velo di malcontento tra i tifosi del Napoli che non sono contenti del gioco proposto da Rudi Garcia che, per loro, sembra soltanto un lontano parente di quello visto con Spalletti. Durante la passata stagione il Napoli era tra le migliori squadre d’Europa, quest’anno fatica a prendere quota e, dalla sfida con il Bologna, ci si aspetta un cambio di marcia.

Allegri chiaro sul Napoli e le altre pretendenti allo scudetto

Durante la conferenza stampa di vigilia per il match tra Juventus e Sassuolo, il tecnico dei bianconeri ha parlato delle rivali della sua squadra. Secondo l’allenatore livornese il fatto che la Juventus non abbia competizioni europee da giocare non rappresenti per forza un vantaggio.

Allegri ha spiegato che la Juventus deve obbligatoriamente arrivare tra le prime quattro posizioni in classifica. Un passo falso, dovuto a disguidi societari, che non ha permesso ai bianconeri di giocare la Champions League. Secondo Allegri quest’anno di transizione servirà a rientrare nella miglior competizione europea grazie ai meriti sportivi visti sul campo. Allegri ha poi concluso dicendo che, secondo lui, Inter, Milan e Napoli sono ancora un grandino più in alto rispetto alla Juventus.