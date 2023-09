Futuro Garcia, De Laurentiis ha preso una decisione: la scelta è definitiva

Il presidente ha già in mente cosa fare con l’allenatore francese dopo un avvio di stagione difficile

Una partenza che non tutti immaginavano. Il Napoli di Rudi Garcia sembra in affanno e senza più un’identità di gioco, quella personalità che invece l’anno scorso sembrava così forte da far considerare la rosa una tra le migliori in tutta Europa. Nonostante la vittoria in Portogallo contro il Braga e i primi tre punti conquistati nel girone di Champions League, il Napoli è apparso in difficoltà anche contro i lusitani.

Il finale di partita è stato teso e coinciso e soltanto per poco il Braga non ha trovato la via del pareggio che, per tutto l’ambiente, sarebbe stato una vera e proprio doccia fredda. Il gioco di Garcia non ha per niente convinto i tifosi. Alcuni punti fermi della passata stagione che, con Spalletti allenatore, sono stati tra gli artefici dello scudetto, quest’anno sembrano in confusione totale. Su tutti, i tifosi iniziano a preoccuparsi delle prestazioni di Kvaratskhelia e di Zambo Anguissa che, pure con le loro rispettive nazionali, non hanno brillato in campo.

Cosa pensa il patron azzurro della situazione attuale?

Secondo quanto è possibile leggere dall’edizione quotidiana de la Repubblica Napoli, il presidente ha le idee chiare. Il quotidiano spiega che Aurelio De Laurentiis non gioca contro Rudi Garcia ma cerca di appoggiare la sua posizione e di dargli fiducia. Il patron partenopeo infatti spera in un’inversione di marcia già contro il Bologna al Dall’Ara per la partita di domenica pomeriggio. Secondo la Repubblica infatti, ADL aspetterà il tecnico francese che avrà ancora fiducia dalla dirigenza. La sensazione è che però c’è un bisogno di tornare ad ottenere i tre punti anche in campionato, dove si deve necessariamente risalire la classifica.

Il Napoli ha l’obiettivo di ridurre il gap con l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha infatti iniziato il campionato come meglio non poteva. Quattro vittorie su quattro, 12 gol segnati e soltanto uno subito. Questo è un chiaro segnale lanciato dai nerazzurri che, secondo l’opinione popolare, sono i candidati numero uno a strappare lo scettro di campioni d’Italia agli azzurri. I tifosi sperano di poter vedere nuovamente il Napoli vincere e convincere, perché quella in Portogallo non ha assolutamente convinto. Il Bologna è una squadra in forma e ben allenata, sarà una trasferta ostica per gli azzurri. La sfida vinta con il Braga però potrebbe portare morale e positività nello spogliatoio e cercare di ingranare finalmente la marcia anche in campionato.