Fantacalcio Napoli, quali giocatori azzurri schierare contro il Bologna

Tutti i consigli per Bologna-Napoli in ottica Fantacalcio: scopriamo insieme i migliori azzurri da schierare nella vostra formazione.

Il Napoli ha vinto a Braga nel match d’esordio di questa Champions League e sul volto dei tifosi è tornato un mezzo sorriso. Dopo i due stop con Lazio e Genoa, serviva assolutamente vincere, ma il tifo partenopeo non è per nulla soddisfatto dal lavoro di Rudi Garcia.

Anche nel match europeo il Napoli ha rischiato di non vincere e il gioco espresso dagli azzurri è stato a dir poco deludente. La speranza di tutti è che il tecnico francese riesca a far cambiare registro ai suoi sin da subito e magari perché no, già dalla gara di Bologna in programma domenica 24 settembre alle ore 18 allo stadio Dall’Ara.

I fantallenatori sperano di poter esultare di nuovo per un gol di Kvaratskhelia, ormai a secco da marzo, oppure per un altro +3 di Victor Osimhen, pagato a peso d’oro durante tutte le aste d’Italia. E allora scopriamo insieme quali calciatori del Napoli schierare al Fantacalcio in questa 5° giornata di Serie A.

Quali giocatori del Napoli schierare al Fantacalcio

Prima dei consigli, vediamo come Rudi Garcia farà scendere in campo i suoi uomini. Il consueto 4-3-3 sarà composto da Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus (ancora in vantaggio su Natan) e Mario Rui in difesa. A centrocampo il solito terzetto formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre il tridente offensivo sarà formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Questi i nostri consigli, giocatore per giocatore.

MERET -Il Napoli di quest’anno non offre le stesse garanzie difensive della passata stagione: contro un Bologna in gran forma è molto alto il pericolo -1.

DI LORENZO – Uno dei pochi a salvarsi nella trasferta di Braga, è sempre l’unico a mettere il 100% in ogni partita: il capitano va assolutamente schierato.

OSTIGARD & JUAN JESUS – La difesa continua a traballare in casa Napoli: meglio virare su altri profili per questa giornata.

MARIO RUI – Il terzino portoghese è in vantaggio su Mathias Olivera per una maglia da titolare, ma contro i vari Orsolini e Ndoye potrebbero soffrire entrambi.

ANGUISSA – Uno dei peggiori in queste prime uscite stagionali, il camerunense sta vivendo un periodo no: dopo il 5 in pagella all’ultima giornata, il nostro consiglio è quello di lasciarlo in panchina.

LOBOTKA – A Braga ha fatto vedere di nuovo qualcosa di buono, ma non è di certo il centrocampista che vi porterà bonus in questa giornata: schieratelo solo se siete in emergenza e cercate una sufficienza.

ZIELINSKI – Il centrocampista polacco non può restare fuori: assist contro il Genoa e propiziatore dell’autogol in Champions, può essere lui la vostra arma segreta per questo match.

POLITANO – Per Politano vale sempre lo stesso discorso: un calciatore che gioca in attacco ma è listato centrocampista va sempre schierato.

OSIMHEN – Non serve dire molto su di lui: sarà schierato ogni volta, com’è giusto che sia.

KVARATSKHELIA – Il lunghissimo digiuno potrebbe portare qualcuno a dubitare di lui, ma Kvara non va lasciato mai fuori, potreste pentirvene.