“Contro il Napoli abbiamo giocato tutti bene”: il difensore di Serie A è sicuro

La rivelazione sorprendente del terzino, durante il pre partita del match valido per la quinta giornata di Serie A



Braga e Genoa, gli ultimi due match del Napoli hanno qualcosa in comune. In entrambe le gare, sopratutto grazie alle giocate dei singoli, gli azzurri hanno portato punti a casa (rispettivamente uno a Genova e tre a Braga) pur non risultando propriamente a posto sotto il punto di vista del gioco.

A Genova la squadra di Garcia ha acciuffato un pareggio in extremis, grazie a due giocate da campioni di Raspadori prima e Politano poi.

Genoa-Napoli, il difensore rossoblu elogia la prestazione dei suoi compagni

Intervistato ai microfoni di DAZN, prima di Lecce-Genoa, anticipo della quinta giornata, Aaron Martin, terzino sinistro spagnolo del Grifone, ha parlato dello scorso match con il Napoli.

“Contro il Napoli abbiamo giocato tutti bene e bisogna continuare così”– la sua analisi. Dunque, l’esterno basso ex Augsburg ha sottolineato come, oltre alle defezioni del Napoli, ha influito sul risultato della gara anche un’ottima prestazione collettiva della squadra guidata da Alberto Gilardino.