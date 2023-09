Beukema lancia la sfida al Napoli: lo ha detto sullo Scudetto e su Osimhen

Il centrale olandese si prepara ad affrontare gli azzurri e continuare il suo sorprendente inizio di campionato

“Sono sicuro che riusciremo a rendere difficile la vita al Napoli. Loro sono un grande club ed una buona squadra, vogliamo fare un’ottima partita”. Queste le parole alla Gazzetta dello Sport di Sam Beukema, difensore centrale olandese arrivato al Bologna durante questa sessione di calciomercato per 9 milioni di euro.

I partenopei preparano la sfida al Bologna che ha raccolto 5 punti nelle prima 4 giornate. Proprio Beukema è una delle rivelazioni della squadra di Thiago Motta. L’olandese si è subito preso il posto da titolare grazie a delle ottime prestazioni nelle prime uscite stagionali. Intervistato dalla rosea, Beukema ha spiegato che bisogna avere rispetto per il Napoli in quanto campioni d’Italia. Lo stesso difensore ha però poi sottolineato come gli azzurri se la giochino, almeno quest’anno, alla pari con Inter, Juventus e Milan.

Il difensore si carica per la sfida contro Osimhen

Al Dall’Ara domenica andrà in scena la quinta giornata di campionato per gli azzurri che, partiti un pò in affanno, dovranno obbligatoriamente conquistare i tre punti per ridurre il gap con l’Inter. Sempre alla Gazzetta dello Sport, Beukema dimostra la sua carica per affrontare Victor Osimhen. “Credo sia uno dei migliori attaccanti del campionato e d’Europa – dice – sarà sicuramente dura per noi difenderlo, ma credo che anche per lui sarà una giornata difficile”.

Il difensore centrale ha spiegato che, così come per il nigeriano, cerca di studiare il movimento e la posizione in campo di tutti gli attaccanti, in modo da poterli sorprendere come sta facendo quest’anno.