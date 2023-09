“Accadrà in tutte le manifestazioni sportive”: succederà anche durante Bologna-Napoli

La disposizione del CONI, introdurrà una novità per tutti le manifestazioni sportive del fine settimana, anche le partite di Serie A

Questo fine settimana, precisamente domenica sera alle ore 18:00, andrà in scena Bologna-Napoli, match valido per la quinta giornata di Serie A. Gli azzurri dovranno fare a meno del supporto dei propri tifosi residenti in Campania, a cui il ministro dell’Interno Piantedosi ha negato la trasferta, a causa della concomitanza con lo spostamento dei tifosi della Roma, alla volta di Torino.

In serata però è stata disposta una nuova misura dal CONI, a causa della scomparsa di Giorgio Napolitano, all’età di 98 anni. Occasione per commemorare una delle figure chiave della Prima e della Seconda Repubblica.

Morte Napolitano, il gesto disposto dal CONI per ricordarlo

A causa della morte dell’ex Presidente della Repubblica, storica figura della Prima e della Seconda Repubblica, Giorgio Napolitano, il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del fine settimana.

Come facilmente ipotizzabile, il minuto di cordoglio, in memoria del Presidente emerito, sarà osservato anche allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Dunque, prima dell’inizio di Bologna-Napoli i calciatori si stringeranno gli uni con gli altri, al centro del campo, per commemorare Napolitano.