Kvaratskhelia convince a metà, bocciato da alcuni quotidiani: i voti dopo Braga-Napoli

Ancora senza goal Kvicha Kvaratskhelia, che non si è reso protagonista di una prestazione memorabile, seppur non negativa.

Prosegue il digiuno di Kvicha Kvaratskhelia, che non segna dalla trasferta di Torino del 19/03/2023, quando trasformò il rigore del momentaneo 0-2.

Il georgiano è sembrato fisicamente in ripresa, è entrato nell’azione dello 0-1 pennellando il cross da cui è nata la sponda di Osimhen per Di Lorenzo, ma nonostante ciò, pare ancora lontano dai fasti della passata annata.

Emblematico il dato che si riscontra spulciando le pagelle dei vari quotidiani nazionali, pareri discordanti seguenti ad una prestazione non così convincente da mettere a tacere tutti.

Sufficienza per La Gazzetta dello Sport, che assegna 6 al georgiano:

“Sta salendo di condizione e comincia a dialogare in maniera efficace con Osimhen. Sta tornando sui suoi livelli”.

Di tutt’altro avviso il Corriere dello Sport, che con un mediocre 5 ha valutato la prestazione dell’esterno offensivo:

“E’ spento, cupo, costantemente raddoppiato. Sente il peso di un gol che manca dal 19 marzo e dell’attesa delle giocate da fenomeno a cui ha abituato tutti” – il quotidiano, si è poi soffermato sull’aspetto mentale: “Ma la gamba è come l’umore, appesantita: sembrava Ali, farfalla e ape, ma in questo periodo è un po’ al tappeto. Va rigenerato e alleggerito. In fretta”.