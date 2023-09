“Juan Jesus è una riserva”, rivelazione a SKY: quale difensore aveva chiesto Garcia

Tra i più in difficoltà nel Napoli certamente Juan Jesus, autore di un errore chiaro anche nella serata di Braga in Champions.

Da riserva a titolare, questo lo “strano” percorso di Juan Jesus, che in attesa di Natan, finalmente in campo, seppur per pochi minuti ieri, è diventato il partner di reparto di Rrahmani.

Un downgrade evidente, nonostante l’affidabilità del brasiliano autore di grandi prove nelle ultime due stagioni quando chiamato in causa, ma, una cosa è essere una alternativa, l’altra una colonna portante dell’undici titolare, tra l’altro sostituendo quello che si è rivelato uno dei migliori centrali d’Europa Min-Jae Kim.

Condò svela, Garcia aveva chiesto Danso per la difesa

Attraverso l’emittente Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha espresso la propria opinione su Juan Jesus, rivelando inoltre un retroscena di mercato riguardante Garcia.

“Jesus in difficoltà? Questo rappresenta un suo difetto storico, deve essere l’alternativa in una grande squadra, non il titolare”.

Sul sostituto di Kim, designato dall’allenatore francese, il giornalista ha invece rivelato:

“Quando il Napoli ha perso Kim, so che Garcia aveva richiesto Danso, poi l’affare non si è combinato. Resta il fatto che quando un allenatore nuovo ti richiede un giocatore per un ruolo così importante bisogna accontentarlo”.

Dopo i chiari riferimenti al Napoli del Lens nel giorno dell’annuncio del rinnovo, è arrivata quindi l’ennesima conferma sulla priorità della società di De Laurentiis per il ruolo di centrale questa estate.