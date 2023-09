Infortunio Rrahmani, c’è un aggiornamento: il comunicato del Napoli

L’annuncio della società partenopea sull’infortunio del difensore.

Il Napoli torna al successo. Vittoria sofferta ma di fondamentale importanza per gli azzurri che nonostante una prestazione non impeccabile sono riusciti ad avere la meglio sul Braga per 1-2, grazie ad una rete del solito Di Lorenzo e un autogol fortunoso di Niakate, gol arrivati allo scadere del primo e del secondo tempo.

I partenopei guidano il girone ‘C’ con tre punti, al pari del Real Madrid che ha ugualmente trovato il successo in extremis. La prossima partita di Champions vedrà affrontarsi proprio le due formazioni, al Maradona, con lo stadio andato già sold-out da tempo. Un aspetto da tenere sott’occhio, il popolo napoletano sarà il dodicesimo uomo in campo. Intanto nonostante la vittoria non arrivano buone notizie dall’infermeria con un azzurro che è stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco.

Infortunio Rrahmani, arriva il comunicato ufficiale del Napoli

Il Napoli, dopo un digiuno durato più di tre settimane, ritrova la vittoria. Decisivo il clamoroso autorete arrivato allo scadere che ha condannato la squadra di Artur Jorge che fino all’ultimo istante di gioco è riuscita ad impensierire la difesa partenopea. Quest’ultima si è vista priva di un suo interprete inamovibile, Amir Rrahmani, costretto al cambio a causa di un problema muscolare.

Come comunicato dalla società sul suo sito ufficiale, il difensore kosovaro ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Un fastidio che aveva convinto Garcia a farlo riposare nell’ultima sfida di campionato contro il Genoa. Ricordiamo che nel prepartita si è fermato anche Jens Cajuste per un problema ugualmente di natura muscolare.