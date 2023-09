“Grazie per tutto quello che hai fatto”, messaggio da brividi dopo la vittoria contro il Braga

Un messaggio da brividi postato sui social al termine della partita contro lo Sporting Braga. Il messaggio ha commosso tutti

A poco meno di 24 ore dalla partita di Champions League tra Napoli e Sporting Braga, in casa partenopea c’è stato un tremendo lutto che ha colpito uno dei Campioni d’Italia. Scendere in campo a seguito di un lutto non è mai così semplice, eppure Matteo Politano, anche stasera, ha fatto il suo compito portando a casa una meritata vittoria con un 2-1 che ha dimostrato, ancora una volta, che questo Napoli è una squadra compatta, a discapito di tutto quanto è stato detto a seguito delle brutte prestazioni contro Lazio e Genoa.

Questa mattina, purtroppo, è giunta notizia della scomparsa del suocero di Matteo Politano. Raimondo Esposito – questo il nome del compianto commercialista partenopeo – era noto all’ambiente per la sua professione da commercialista. L’uomo era ricoverato al Cardarelli, al reparto Grandi Ustioni, dallo scorso 15 agosto. Soltanto oggi, Radio CRC ne ha ufficializzato la scomparsa a seguito di un lungo calvario.

Matteo Politano, la dedica commovente a seguito della scomparsa del suocero

Subito dopo la partita contro lo Sporting Braga, Matteo Politano ha pubblicato sul suo profilo personale di Instagram una foto molto esplicativa: alla stanza d’ospedale dov’era ricoverato il suocero, ha appeso una maglia del Napoli con il tricolore e su scritto: “Forza Dino. TVB” e poi autografata dallo stesso. Purtroppo Raimondo Esposito non è riuscito ad uscire dal ricovero ed è scomparso nella nottata. Inevitabilmente, il centravanti del Napoli ha fatto il suo lavoro ed è sceso in campo per il match di Champions League, ma certamente non a cuore leggero.

Al termine della gloriosa vittoria contro lo Sporting Braga, Politano ha scritto: “È stata una partita complicata perché quando perdi una persona a cui tieni, il resto conta meno. Grazie per tutto quello che hai fatto, resterà per sempre il ricordo di una persona splendida. Riposa in pace super pazzo Dino. So che da lassù avremo un angelo che tiferà per sempre Napoli”. Il messaggio da parte del giocatore azzurro ha riscosso tanta commozione, sono tantissimi i tifosi che si sono stretti attorno al giocatore per le sentite condoglianze. Una vittoria amara per il numero 21 azzurro che sorride a metà: da un lato la gioia dei 3 punti in Champions dopo un periodo complicato per il Napoli, dall’altro la tristezza di non poterla condividere con una persona amata.