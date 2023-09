Garcia in conferenza: “Unica italiana a vincere in Europa, ma dobbiamo migliorare su un aspetto”

Rudi Garcia, è intervenuto nella conferenza post gara di rito a seguito della vittoria per 1-2 sullo Sporting Braga.

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, non ha nascosto la propria soddisfazione nella conferenza post gara, un successo sofferto ma fondamentale, che permetterà agli azzurri di affrontare diversamente il girone.

Sulla qualità del Napoli:

Sul possibile confronto con De Laurentiis nel post gara:

Garcia, ha successivamente proseguito analizzando anche la situazione relativa agli infortuni, in particolare quello occorso a Rrahmani, costretto ad abbandonare il campo nel corso della prima frazione:

Sulle difficoltà del Napoli:

Sulla crescita del Braga nella ripresa:

“Sappiamo che il Braga ha qualità, lo sapevamo, hanno un gioco molto dinamico. Abbiamo sull’1-0 per noi diminuito il possesso, ma abbiamo sbagliato troppo in ripartenza”

Sui cinque difensori schierati nel finale:

“Hanno fatto entrare giocatori forti di testa, mancava gente come Cajuste forte fisicamente, per questo ho inserito qualche difensore in più. Ripeto l’importante era vincere e l’abbiamo fatto, ora prepariamo le prossime sfide e anche quella con il Real, una serata bellissima per i nostri tifosi”.