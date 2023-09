Zielinski: “Stasera vogliamo far vedere il vero Napoli”, poi il retroscena sull’offerta araba

Piotr Zielinski, centrocampista e leader del Napoli, ha parlato ai microfoni di Infinity nel pre gara di Champions League.

Tempo di Champions League, tempo di rivalsa: il Napoli da stasera spera di invertire la marcia dopo le due prestazioni deludenti contro Lazio e Genoa.

Il team di Rudi Garcia ripartirà dal Portogallo, nello specifico Braga, l’avversario in teoria più abbordabile del girone.

Piotr Zielinski, centrocampista e leader del Napoli, si è concesso ad un’intervista ai microfoni di Infinity.

Questo, uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate dal polacco:

“Speriamo di vincere giocando bene, proprio come abbiamo fatto l’anno scorso. Speriamo di vedere il vero Napoli stasera, dobbiamo dare il massimo e far godere i nostri tifosi” – l’ex Empoli, è poi tornato sulla trattativa estiva con l’Ah-Ahli, culminata con il clamoroso rifiuto di Zielinski: “Ora non è il momento di parlare dell’Arabia. I soldi non sono tutto, io sto bene al Napoli, voglio continuare a stare qui e vincere altri trofei”.