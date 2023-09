Braga – Napoli, doppio stop tra gli azzurri: brutta tegola per Garcia

Problema fisico rimediato da due calciatori azzurri, pessime notizie per il Napoli.

Tutto pronto per la prima partita europea del Napoli targato Rudi Garcia. Gli azzurri saranno ospiti del Braga, squadra lusitana che insieme a Real Madrid e Union Berlino sarà avversaria dei partenopei. Il girone ‘C’ vede come capolista i blancos grazie alla vittoria conquistata in extremis, dopo il gol del solito Jude Bellingham. La squadra di De Laurentiis è costretta a tornare al successo, quale occasione migliore di farlo nel debutto europeo in Champions League. Il pareggio di Genova grida ancora vendetta: dopo il passo falso in tanti hanno chiesto l’esonero immediato dell’allenatore francese, accusato di aver totalmente stravolto l’identità di gioco di una macchina che sembrava perfetta. Inoltre non è stata compresa e digerita la sostituzione che ha determinato l’uscita dal terreno di gioco di Kvara che ha lasciato spazio a Zerbin.

Messo da parte il momento no dei Campioni d’Italia in carica, c’è tanta voglia di tornare a gioire, i tifosi vogliono a tutti costi la vittoria che manca dalla gara di campionato contro il Sassuolo. Il Braga non è affatto un avversario temibile, la retroguardia lusitana nelle ultime tre partite ha dimostrato di essere molto volubile. Intanto per i partenopei non arrivano affatto buone notizie.

Ufficiale, Cajuste e Rrahmani ai box contro il Braga

Piove sul bagnato in casa Napoli: gli azzurri, in preda a un momento negativo, aggiungono due calciatori alla lista degli indisponibili – costituita da Pierluigi Gollini. I campani dovranno fare a meno del neo acquisto Jens Cajuste che a causa di un affaticamento muscolare assisterà al match direttamente dalla tribuna. Tuttavia l’ex Reims non è l’unico a doversi fare da parte poiché anche Amir Rrahmani ha accusato un problema che ha costretto Rudi Garcia a sostituirlo al 13′. Al kosovaro è subentrato Leo Ostigard, titolare nell’ultima sfida giocata in campionato.

Lo svedese, invece, ha preso parte all’ultimo confronto di Serie A contro i rossoblù del Genoa, con l’assist decisivo per la rete del momentaneo del 2 – 1 di Jack Raspadori. Inoltre il centrocampista ha messo tanta qualità tanta a disposizione della squadra, risultando fondamentale per la conquista del pareggio. Adesso l’azzurro dovrà fermarsi insieme al centrale difensivo, una vera e propria tegola che non farà gioire l’allenatore ex Marsiglia.