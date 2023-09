Primavera, esordio in Youth League: com’è andata agli azzurrini

Terminata la prima partita del girone di Youth League per la primavera del Napoli.

L’inizio della Champions League per il Napoli, combacia anche con l’inizio della Youth League per la Primavera allenata da mister Andrea Tedesco. I giovani partenopei, cosi come la prima squadra, hanno affrontato i pari età del Braga.

Sconfitta di misura per la Primavera in Youth League

Il match degli azzurrini, si mette subito in salita, i padroni di casa del Braga partono forte con un paio di occasioni mancate nei primi dieci minuti. Questo, però, è il preludio al gol portoghese. Al dodicesimo arriva il vantaggio. Parte tutto da una punizione dalla destra, Matos colpisce di testa con la palla che sbatte sulla traversa, sulla ribattuta, una serie di tocchi fino al gol in mischia di Noro. 1-0 Braga.

Arriva però la risposta del Napoli, che nel giro di pochi minuti per due volte impensierisce la retroguardia portoghese, prima Vigliotti e poi De Chiara vanno vicini al pareggio. Al 33esimo e 36esimo, è l’esterno del Braga, Roger Fernandes, a richiamare all’attenti l’estremo difensore napoletano Turi che salva con un ottima parata nella prima occasione e vede sfilare fuori il pallone nella seconda. Il primo tempo termina con i padroni di casa in attacco, senza però che riescano a trovare la via del gol, si resta quindi sull’1-0.

Il secondo tempo parte con il Napoli all’attacco in cerca del pareggio, De Chiara prima e Vilardi poi, mancano l’appuntamento con l’1-1. Dal 57esimo è Turi a tornare protagonista. Il portiere azzurro, salva il risultato per 3 volte, prima su Joao Rodrigues, poi al 66esimo rientra alla grande dopo un tiro dalla metà campo di Goncalves e infine al 71esimo compie un grande intervento su Roger Fernandes.

Nulla più poi fino al 90esimo, dopo 5 minuti di recupero, termina il primo match della Youth League degli azzurrini. Sconfitti all’esordio contro padroni di casa del Braga, che si impongono di misura, in un match molto equilibrato.

Queste le formazioni delle due squadre:

BRAGA (4-2-3-1): Carvalho; Costa (83′ Faria), Noro, Matos, Chissumba; G.Barbosa, Rodrigues (83′ Henrique); Fernandes, Joao Goncalves (78′ Baptista) , Duarte (78′ Furtado) ; J.Rodrigues. Allenatore: Rui Duarte.

NAPOLI (4-3-3): Turi; Peluso, Di Lauro, Mazzone, D’Avino; Gioielli (84′ Stasi), Russo (67′ Mutanda) , De Chiara; Malasomma (60′ D’Angelo), Vilardi (60′ Lorusso), Vigliotti (67′ Raggioli). Allenatore: Tedesco.