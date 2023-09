Napoli, problemi Kvaratskhelia e Osimhen: la ‘sentenza’ spaventa i tifosi

Bisogna ripartire, vincere e convincere e per farlo servirà una delle chiavi della passata stagione: l’intesa tra Osimhen e Kvaratskhelia.

Un inizio stagionale che non è piaciuto a chi quotidianamente fa parte del mondo Napoli. Tifosi, dirigenza, tutti sembrano essere scontenti di un approccio al campionato che ha messo a nudo i difetti di quella squadra che l’anno scorso sembrava perfetta, vincente e imbattibile. Nessuno si aspettava di vedere una rosa poco organizzata, senza idee di gioco, con una forma fisica al di sotto degli standard e senza risultati e invece è proprio quanto sta accadendo agli azzurri. La partita contro il Genoa a Marassi è stata un primo campanellino d’allarme. La squadra, Kim a parte, è la stessa dell’anno scorso e allora ecco che gran parte delle critiche sono tutte rivolte a Rudi Garcia.

L’operato del tecnico francese non ha convinto la tifoseria che adesso chiede di voler tornare a quel calcio spumeggiante e divertente dell’anno scorso. Per l’esordio stagionale in Champions League servirà invertire la rotta. Questa sera i partenopei saranno impegnati all’Estadio Municipal di Braga, dove ad attenderli ci sarà la squadra portoghese allenata da Artur Jorge. Bisognerà fare attenzione alle minacce provenienti dai due giocatori di maggior talento del Braga: Pizzi e Ricardo Horta, due attaccanti già nel giro della Nazionale Portoghese.

La connessione vincente dei campioni

Così come il Napoli, anche il Braga ha faticato in questo inizio di campionato. I lusitani sono il secondo miglior attacco ma anche la peggior difesa del campionato con 10 gol fatti e 10 subiti.

Entrambe le squadre cercheranno una risposta, con un Aurelio De Laurentiis che, insieme a Mauro Meluso, sarà molto attento in vista del duplice impegno tra campionato e coppa. Servirà tornare alla vittoria prima che si possa arrivare alla fatale scelta di prendere un’altra strada per la panchina. La dirigenza ha posto fiducia in Rudi Garcia che chiede tempo per dimostrare il suo lavoro.

Per tornare alla vittoria servirà l’intesa vincente tra le due stelle del Napoli, i due campioni di maggior talento: Osimhen e Kvaratskhelia. Ci sarà una motivazione se i due sono stati inseriti nella ristretta cerchia elitaria dei trenta contendenti al pallone d’oro.

La Gazzetta dello Sport, però, lancia l’allarme e sentenzia sui due top players del Napoli. “Il georgiano appare in affanno e con una forma fisica non al top“. Bisognerà ritrovarlo per innescare il suo talento da funambolo elegante che potrà accendere la miccia per i gol del nigeriano. Il bomber nigeriano, invece, “si è ritrovato spesso lontano dagli altri compagni in una squadra allungata e poco collegata fra i reparti“.

L’anno scorso hanno dimostrato al mondo come si fa, i tifosi non aspettano altro che rivederli al top della condizione.