Champions League, Napoli solo una volta in chiaro su Mediaset: svelato il motivo

Stasera ci sarà l’esordio del Napoli in Champions League. Gli azzurri sono stati ritenuti inferiori rispetto alle altre italiane che partecipano alla competizione: ecco il motivo.

Sale sempre più l’attesa per Braga-Napoli di questa sera, che sancirà l’esordio stagionale dei campioni d’Italia in Champions League. La squadra allenata da Rudi Garcia tenterà di tornare a casa con i 3 punti in tasca, anche se non sarà del tutto semplice visto lo stato di forma.

Il Napoli per questa Champions League sarà visibile in chiaro su Mediaset solamente una volta. Svelato il motivo di questa scelta da parte di Mediaset.

Napoli inferiore rispetto ad Inter e Milan a causa degli spot pubblicitari

Il colosso della televisione italiana Mediaset come ogni anno da tempo ormai, gode della possibilità di trasmettere in chiaro un match di Champions League per ogni giornata. In vista della nuova stagione, con l’assenza della Juventus nella competizione che portava molti spettatori e share, c’è stato un cambio nel palinsesto. A subire i danni della scelta di Mediaset è stato il Napoli, danneggiato in favore delle due squadre milanesi.

Difatti l’emittente televisiva si è ritrovata dinanzi ad una scelta difficile ma obbligata dal ritorno economico degli spot pubblicitari. In Mediaset si è discusso molto del dare priorità ai campioni d’Italia del Napoli, ma economicamente la scelta non sarebbe stata delle migliori. Appunto per questo motivo i vertici dell’azienda si sono riuniti ed hanno elaborato la strategia migliore per la seguente stagione calcistica europea.

Per la fase a gironi della Champions League, Mediaset ha deciso di mostrare in chiaro due gare di Inter e Milan, mentre una soltanto di Napoli e Lazio. La scelta è stata dettata dal seguito delle squadre in Italia, che per forza di cosa muove un utenza differente Le due milanesi sono state preferite quindi per il ritorno economico proveniente dagli spot pubblicitari dei loro match.

Come riportato da Calcio&Finanza, in media uno spot pubblicitario per una gara in chiaro di Inter e Milan costa 205 mila euro. Nel complesso il prezzo oscilla tra i 146 e 259 mila a seconda che lo spot sia di 15 o 30 secondi. Per i match di Napoli e Lazio l’azienda ricava il 22% in meno rispetto alle due milanesi. Difatti il prezzo medio per uno spot è di circa 168 mila euro, con un’oscillazione che va da 119 a 213 mila euro. Per un motivo economico il Napoli sarà visibile in chiaro solamente una volta rispetto alle milanesi. Dunque la scelta della Mediaset è stata puramente per motivi economici, e non per preferenze territoriali.

Ovviamente il discorso cambierà probabilmente dalla fase ad eliminazione diretta, quando non dovrebbero esserci questi problemi. Spetterà al Napoli ampliare il proprio bacino d’utenza nei prossimi anni per ricevere maggior appeal.