Meluso: “Vogliamo andare più avanti possibile”, poi parla di Kvaratskhelia

Le dichiarazioni del dirigente sportivo dei partenopei a pochi minuti dall’inizio della sfida di Champions contro il Braga.

Il Napoli di Rudi Garcia è pronto a scendere in campo per l’esordio stagionale in Champions League. Gli azzurri cominceranno il loro cammino in Portogallo, all’Estadio Municipal de Braga; la compagine lusitana allenata da Artur Jorge non vive un momento di grandissima forma e a dimostrarlo è l’ultima sconfitta incassata per mano del Farense. Il bottino delle ultime tre partite non è corposo, il Braga si è limitato a conquistare quattro punti e ha visto insaccare la propria rete per ben sei volte. Un dato che potrebbe far sorridere la squadra partenopea, vogliosa di ritornare al successo.

I portoghesi si metteranno di traverso ad un Napoli arrabbiato, che ha fame di vittoria per scacciare i mostri causati dai passi falsi con Lazio e Genoa. Anche il bottino azzurro risulta povero, nelle ultime tre gare le due squadre hanno totalizzato gli stessi punti. Tuttavia i Campioni d’Italia in carica sentono maggiormente il dovere di tornare a brillare, un ulteriore passo falso rischierebbe di complicare e non poco il cammino europeo della squadra di De Laurentiis che sarà prossimamente impegnata con il Real Madrid. Intanto sulla sfida di stasera sono arrivate le parole di Mauro Meluso, dirigente sportivo del Napoli.

Braga – Napoli, le parole del ds degli azzurri

Tra meno di un’ora andrà in scena il primo match europeo del Napoli. Intanto sono arrivate le parole di Mauro Meluso, dirigente sportivo dei campani, ai microfoni di Infinity.

Di seguito quanto evidenziato: