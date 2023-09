Garcia risponde a tono: “Non inventate cose, non siete nella mia testa”

Rudi Garcia ha commentato l’importante vittoria ottenuta contro il Braga, un successo fondamentale per prosieguo del girone.

Il Napoli espugna Braga, lo fa con il risultato di 1-2 con la rete di Di Lorenzo ed un autogoal dei padroni di casa.

Una vittoria non banale, ma soprattutto complessa, in particolare nel secondo tempo, quando con Bruma la formazione di Artur Jorge aveva trovato il pari.

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha commentato il successo esterno ai microfoni di Infinity, tanti i temi toccati dal tecnico francese.

“Siamo stati bravi, la pecca principale è stata quella di non raddoppiare per evitare di trovarci in difficoltà come è successo. Abbiamo fallito tante palle goal, alla fine siamo stati fortunati a differenza della altre volte sul cross forte di Zielinski, ma ripeto siamo stati bravi, abbiamo reagito alla grande al pareggio del Braga” – esordisce così l’ex Al-Nassr, soffermandosi ancora una volta sulla poca concretezza dei suoi uomini sotto porta, fatto già accaduto con la Lazio.

Garcia, ha poi risposto con tono piccato alle allusioni sulla sua esultanza, vista come particolarmente tesa:

“Il mio sospiro? Nessuna ansia o pressione nell’allenare il Napoli, ma avevamo sbagliato tante occasioni, è arrivato un bel goal con una grande sponda di Osimhen e una bella conclusione del capitano. Non inventate cose, non siete nella mia testa“- l’allenatore transalpino si è successivamente soffermato sugli aspetti da migliorare: “Cosa cambierei? Beh, stasera abbiamo preso più volte la porta, la mia squadra ha una qualità offensiva enorme, non è mai facile vincere in Europa: oggi siamo in testa con il Real Madrid che ospiteremo dinanzi ai nostri tifosi, però sì, dobbiamo segnare di più”