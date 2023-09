Capello accusa la squadra, altro che Garcia: qual è il vero problema del Napoli

Dichiarazioni scottanti dell’ex allenatore, ora opinionista tv, Fabio Capello riguardo il momento che sta vivendo il Napoli



Il Napoli visto nelle prime quattro di certo non ha riscontrato pareri positivi tra gli addetti ai lavori. In tanti hanno criticato le scelte e il gioco messo in mostra da Garcia, ritenuto, da alcuni, non all’altezza di prendere in mano la rosa che fu di Luciano Spalletti la passata stagione. Tra gli opinionisti che hanno detto la loro sul momento del Napoli c’è anche Fabio Capello.

Capello scagiona Garcia: le dichiarazioni in diretta

“Ho seguito attentamente il Napoli in queste prime partite e ho avuto l’impressione di aver visto una squadra con la pancia piena“– questo il concetto espresso da Capello. Dunque, l’ex allenatore assegna gran parte delle responsabilità alla squadra e non all’allenatore. Di seguito un estratto del suo intervento:

“Nelle rincorse, negli atteggiamenti, non ho visto il Napoli dello scorso anno. Più che gli schemi di Garcia, vorrei rivedere lo spirito di quella squadra che, fino alla gara di Champions League con il Milan dello scorso anno, aveva davvero giocato il miglior calcio d’Europa”.

In seguito si è concentrato sulle performance dei singoli giocatori. In particolare si è soffermato sui due giocatori più rappresentativi: Osimhen e Kvaratskhelia. “Anche Osimhen e Kvaratskhelia devono tornare a dare il massimo, fin qui non sono riusciti a fare la differenza“ – ha concluso così il suo intervento a SKY Sports durante il post partita della gare di Champions League del martedì.