Braga-Napoli, Garcia sorprende tutti: novità assoluta tra i titolari

Il Napoli di Rudi Garcia si appresta ad esordire nella Champions League 2023/2024. In occasione del match col Braga, potrebbe esserci una novità di formazione.

Rudi Garcia è chiamato a rispondere alle diverse critiche mosse nei suoi confronti dopo i recenti risultati deludenti. L’allenatore francese proverà a far rimangiare le critiche ricevute a partire da questa sera, quando il Napoli affronterà in Portogallo il Braga.

In vista dell’esordio stagionale degli azzurri in Champions, a sorpresa Garcia potrebbe inserire tra i titolari una novità assoluta.

Natan verso l’esordio col Napoli: la mossa a sorpresa di Garcia

Da settimane ormai l’allenatore del Napoli è bersagliato da tutte le parti per la gestione del difensore brasiliano Natan. Difatti i tifosi e gli addetti ai lavori si pongono il perché il francese non abbia ancora schierato neanche per un minuto il neo difensore azzurro. Garcia è pronto a rispondere con una mossa a sorpresa che nessuno si sarebbe aspettato.

Difatti come riportato da Massimo Ugolini a Sky Sport, Garcia avrebbe deciso di schierare Natan titolare contro il Braga. Una mossa che stupisce, visto che si attendeva il tandem Rrahmani-Juan Jesus. Invece a far coppia con il difensore kosovaro con altissime probabilità sarà il tanto atteso difensore brasiliano. Dopo tanta attesa, finalmente è arrivato il momento dell’esordio con il Napoli di Natan, che avverrà addirittura prima in Champions League che in campionato.

Adesso spetterà a Natan dimostrare tutte le sue doti difensive in campo, dimostrando di essere pronto per prendere la pesante eredità lasciata da Kim.