Bologna – Napoli, decisa la squadra arbitrale: ecco chi sarà il VAR

Decisa la squadra arbitrale per la partita tra Bologna e Napoli del 24 settembre

L’AIA ha pubblicato le squadre arbitrali per il prossimo turno di Serie A. Per la quinta giornata l’Associazione italiana arbitri ha infatti reso noti arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le partite in programma per domenica 24 settembre.

A dirigere Bologna-Napoli, in programma domenica alle 18, ci sarà Giovanni Ayroldi. Gli assistenti saranno Bindoni e Tengoni. Doveri sarà il IV ufficiale di gara mentre Irrati sarà al Var e Pagnotta all’Avar.

Contano i tre punti

Quella contro la squadra di Thiago Motta sarà una sfida fondamentale per la risalita in classifica del Napoli. Gli uomini di Rudi Garcia sono partiti molto a rilento nella stagione da campioni d’Italia. Soltanto 7 punti raccolti nelle prime quattro sfide ed un gioco che non ha convinto più di tanto i tifosi. Tre i precedenti degli azzurri con Ayroldi come fischietto principale. Due successi e un pareggio per i partenopei.

Al Dall’Ara ci si aspetta una grande prova dove i tre punti saranno obbligatori per ripartire.