Assalto Napoli, telefonate continue da De Laurentiis: la verità sull’acquisto

Il giornalista ha svelato un retroscena di mercato sul Napoli che avrebbe insistito tanto per un giocatore

In vista dell’esordio stagionale in Champions League è doveroso soffermarsi e analizzare quanto fatto dal Napoli in queste prime uscite stagionali. Stasera ci sarà il match contro il Braga. I lusitani, seppur partiti a rilento in campionato, sono una ottima squadra e iniziare il girone con i tre punti sarebbe estremamente significativo. Il Napoli però non ha convinto fin qui. Il gioco espresso da Rudi Garcia sembra soltanto un lontano parente del calcio spettacolare che questa squadra metteva in pratica quando a sedersi sulla panchina c’era Luciano Spalletti.

Prime uscite stagionali che hanno messo a nudo i tanti difetti di questa squadra, forse troppo mascherati dalla eccezionale e trionfante stagione dell’anno scorso. Intanto però la rosa ad oggi appare senza idee e con una forma fisica deludente, considerando che siamo soltanto all’inizio della stagione, va fatta una presa di posizione. I tifosi attendono i risultati e sperano di poter tornare a gioire per poi puntare al sogno di uno scudetto al quadrato. Rudi Garcia, seppur l’indiziato numero uno di questa falsa partenza, non può essere l’unico responsabile.

ADL voleva un centrocampista della Nazionale

Se il tecnico francese, già messo in discussione da una gran parte dei tifosi del Napoli, non è l’unico responsabile, allora di chi è la colpa di questo inizio in salita? La maggior parte della stampa nazionale si è concentrata su un mercato condotto in maniera totalmente insufficiente. Non solo non sono arrivati i rinnovi di Osimhen e Kvaratskhelia, ma nemmeno giocatori utili a rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul portale Zonafanta, molti club italiani erano interessati a Davide Frattesi. Il centrocampista italiano aveva dato disponibilità all’Inter per il modulo con cui gioca Inzaghi.

Di Marzio ha svelato che poco prima dell’accordo con i nerazzurri, ADL abbia telefonato insistentemente Giuseppe Riso, agente di Frattesi, per chiedergli di aspettare a firmare con l’Inter e di venire al Napoli. Niente di fatto alla fine Frattesi è diventato un nuovo giocatore dell’Inter ed il Napoli, per quella zona di campo, ha virato sullo svedese Jens Cajuste. Una finestra di mercato insomma insoddisfacente che, al pari con le responsabilità di Garcia, rappresenterebbe i problemi riscontrati fin qui dal Napoli. Il mancato acquisto di un difensore centrale esperto che andasse a sostituire Kim Min Jae è stato forse l’aspetto più criticato della campagna acquisti svolta da De Laurentiis e Meluso.