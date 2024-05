Zaniolo al Napoli? Torna a parlare l’agente: “Vi dico come stanno le cose”

L’esperienza di Nicolò Zaniolo all’Aston Villa si concluderà al termine della stagione. Il calciatore spera in un possibile ritorno in Italia.

Alcuni anni fa, il nome di Nicolò Zaniolo era sulla bocca di tutti. Approdato alla Roma da assoluta “mina vagante” ha dimostrato di essere pronto a dire la sua tra i grandi. Proprio nella Capitale ha vissuto molti importanti, basti ripensare al match di Champions League contro il Porto e non solo. Il giovane talento, però, in troppe occasioni non è stato supportato dalla Dea Bendata, la quale gli ha voltato le spalle. Infatti, l’ex Inter ha subito due gravissimi infortuni al ginocchio, motivo per il quale la sua carriera non è poi esplosa come previsto. Oltre a tutto ciò, a complicare ulteriormente le cose ci ha pensato il rapporto con i tifosi giallorossi, i quali hanno accantonato tutto l’amore dimostrato negli anni.

Infatti, la cessione al Galatasaray è apparse come una vera e propria “via di fuga”. Neppure in Turchia, però, il talento italiano è tornato a brillare. A tal proposito, proprio la dirigenza turca ha optato per un prestito all‘Aston Villa, il quale però non ha portato gli effetti sperati. Infatti, la stagione in corso non l’ha reso nuovamente protagonista, anzi tutt’altro. Non a caso, il suo agente starebbe cercando una nuova destinazione attraverso la quale rilanciare la carriera del classe 2000. Nelle ultime settimane, l’esterno offensivo è stato accostato anche al Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Zaniolo, l’agente: “Il Napoli ha deluso in questa stagione, ma si rifarà”

A tal proposito, l’agente del calciatore Claudio Vigorelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tuttomercatoweb.com” analizzando il futuro del suo assistito e la possibilità di vederlo nuovamente in Italia. Di seguito le sue parole.

“Sta lavorando per riportare Zaniolo in Italia? Oggi si pensa soltanto a finire bene la stagione. Quella della Premier è stata una bellissima esperienza e non è detto che non possa continuare. Concentriamoci sul finale di stagione e sull’Europeo che è alle porte, poi vedremo”. Sul Napoli: “È stato un po’ la delusione di questo campionato. Però dopo la vittoria esaltante dell’anno scorso un calo poteva anche starci. Si rifarà”.

Al momento, la trattativa con il Napoli non è mai iniziata anche perché bisogna capire la volontà del club inglese, oltre che del nuovo corso tecnico. Il calciatore ha già dimostrato di voler tornare in Italia, ancor più per prendersi la giusta rivincita dopo l’esperienza alla Roma. Il club partenopeo dovrà decidere se puntare o meno sull’esterno in vista della prossima stagione.