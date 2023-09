Problemi all’aereo prima del decollo: slitta la partenza del Napoli per Braga

Salta il programma che avrebbe dovuto accompagnare gli azzurri alla trasferta di Braga, imprevisto a Capodichino per la squadra.

Posticipata, seppur di qualche ora, la partenza verso il Portogallo di Osimhen e compagni, che avrebbero dovuto già essere in volo verso Braga. il volo dei campioni d’Italia in carica è stato posticipato per un problema tecnico al velivolo riscontrato prima della partenza.

L’imprevisto a Capodichino

Ma veniamo ai fatti: il team di Rudi Garcia era già pronto ad involarsi alla volta del Portogallo più di un’ora fa all’aeroporto internazionale di Capodichino, con l’arrivo previsto nel pieno pomeriggio della squadra, con la conferenza stampa di vigilia fissata alle ore 18:50 locali (19:50 in Italia).

La rosa insieme allo staff tecnico era già stata imbarcata per partire alle 12:45, ma proprio sul velivolo, dopo un’attesa lunga un’ora e un quarto, è arrivato l’ordine di abbandonare l’aereo per alcuni problemi riscontrati al velivolo prima della partenza. Nulla di grave, comunque, per la squadra che sarà costretta ad attendere ancora un po’ prima di partire alla volta del Portogallo.

Il piano relativo alla preparazione della trasferta portoghese è stato quindi totalmente stravolto, con il gruppo partenopeo che sarà costretto a posticipare la propria partenza di appena qualche ora. La conferenza stampa di Garcia e Mario Rui, inizialmente prevista per le 18:50 locali, si terrà alle 20:00 locali circa, per dare tempo alla squadra di poter arrivare allo stadio del Braga, dove si terrà l’incontro tra tecnico e giocatore con la stampa.

Un imprevisto che comunque non intacca sulla voglia di riscatto per la squadra Campione d’Italia, chiamata a un segnale importante dopo la doppia delusione in campionato contro Lazio e Genoa. La volontà di lasciarsi alle spalle questi primi scivoloni d’inizio stagione è netta, ma servirà comunque una grande prestazione per ritrovare il bandolo della matassa, visto che una trasferta europea è pur sempre un test non tra i più agevoli, nonostante il Braga, almeno sulla carta, sembra avere qualcosa in meno rispetto alla compagine partenopea.

Si attendono, inoltre, quelle che saranno le dichiarazioni del tecnico Rudi Garcia, finito nel mirino delle critiche dopo questi due passi falsi in Serie A e le parole di un calciatore così importante per lo spogliatoio come Mario Rui. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi del Napoli che però slitta di qualche ore per l’inconveniente riscontrato poco prima della partenza per il Portogallo da Capodichino.