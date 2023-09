“Chi sono le favorite del girone?”: Jorge non ha dubbi, avete sentito la risposta?

Artur Jorge, tecnico del Braga, ha tenuto la conferenza stampa di rito alla vigilia dell’esordio Champions contro il Napoli.

Il Napoli si appresta ad esordire in Champions League, sarà lo Sporting Braga ad inaugurare il percorso europeo degli uomini di Rudi Garcia.

L’allenatore francese, dopo le due vittorie su Frosinone e Sassuolo, ha racimolato un unico punto tra Lazio e Genoa ed è ad oggi, chiamato al grande riscatto.

La partita di domani capita a pennello, a maggior ragione considerando la caratura delle avversarie di un girone ostico, che include Union Berlino e soprattutto Real Madrid.

Artur Jorge, tecnico del Braga e bandiera del club, nel corso della conferenza stampa di rito, ha risposto a varie domande.

Immancabile quella riguardante il pronostico sul girone e nello specifico sulle possibili favorite.

Nello specifico, sull’importanza che potrebbe acquisire l’incrocio di domani in vitù di un possibile secondo posto, l’allenatore ha così risposto:

“Quella di domani è una gara importante, nonostante ciò, è e resta la prima gare del raggruppamento, sarebbe prematuro pensare ad uno scontro per il secondo posto” – il lusitano ha poi proseguito: “Siamo in un gruppo forte, domani sarà una sfida probante, partiremo sfavoriti, ma questo non ci tange, proveremo a vincere”.