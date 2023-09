Cambio Kvara-Zerbin, da SKY sicuri: qual è stato il messaggio di Garcia

Continua a far discutere il cambio Kvara-Zerbin, da SKY pensano che Garcia lo abbia fatto per mandare un messaggio

Manca poco al ritorno in campo degli azzurri, domani alle ore 21:00, contro il Braga. Tuttavia, non si placano le polemiche dopo l’amaro pareggio conquistato contro il Genoa, a Marassi, grazie a due lampi di Raspadori e Politano.

A far discutere i tifosi azzurri, tra le altre cose, è stata la sostituzione voluta da Garcia al minuto 88: fuori Kvaratskhelia, dentro Zerbin. Mentre non sono entrati Lindstrom e Simeone.

L’opinione del giornalista di SKY sul cambio Kvara-Zerbin

Sull’argomento si è espresso anche il giornalista di SKY Luca Marchetti, intervenuto in diretta a Marte Sport Live, condotto da Francesco Marciano, su Radio Marte. Rimarcando un po’ anche le parole dello stesso Garcia in conferenza, Marchetti ha ritenuto che con questa sostituzione l’allenatore abbia voluto mandare un messaggio.

“Credo sia stato un messaggio agli altri: se ti alleni bene, giochi“– il concetto da lui espresso in diretta. Dunque, è possibile che rivedremo situazioni di questo tipo anche in altre occasioni, in modo tale da invogliare tutti a dare il massimo in allenamento.