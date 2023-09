Bruma lancia la sfida al Napoli: lo ha detto in conferenza

Vigilia di un nuovo esordio stagionale per il Napoli, con gli azzurri pronti a fiondarsi ancora nella Champions League.

Si riparte, la trasferta in Portogallo contro lo Sporting Braga chiamerà il Napoli di Rudi Garcia al secondo esordio stagionale.

Il suo Napoli si ritrova già dinanzi al primio bivio della propria annata, arrivato a seguito dei primi due stop con Lazio e Genoa.

Ci sarà bisogno di una svolta, a partire dal primo atto della competizione dalle grandi orecchie a cui è tanto affezionato il patron De Laurentiis.

Chi ben incomincia è a metà dell’opera come si suol dire, a maggior ragione in un girone ostico come quello degli azzurri, che successivamente sfideranno il Real Madrid dell’ex Ancelotti, dominatore storico della competizione.

Le dichiarazioni di Artur Jorge e Bruma

Artur Jorge, tecnico dei lusitani dal 2022 e assoluta bandiera del club, ha tenuto la classica conferenza pre match, affiancato dall’attaccante Bruma.

Queste, le dichiarazioni del giocatore:

Sulla gara: “È molto importante giocare nuovamente la Champions per noi. Sarà fondamentale fare bene all’esordio, siamo molto tranquilli e calmi per la sfida di domani, speriamo di portare a casa i 3 punti domani e di rendere felici i nostri tifosi, è molto importante per loro”.

Su Kvara: “Kvaratskhelia è un giocatore forte, io però penso a me stesso e se domani giocherò farò di tutto per vincere”.

Sulle difficoltà del Napoli: “Il Napoli resta una squadra forte, abbiamo un altro allenamento per analizzarsi e preparare al meglio la gara. Dovremo analizzare e trovare i loro punti deboli in modo da approfittarne e vincere”.

In seguito, è intervenuto anche il tecnico Jorge: “Il Napoli è e resta una squadra forte, al di là del cambio allenatore. Un team che ha tante individualità di livello, per cui speriamo e abbiamo l’ambizione di presentare un 11 di pari livello”, questo l’esordio di Artur Jorge in conferenza.

Sulle differenze tra campionato e Champions: “Il contesto è differente dal campionato: abbiamo osservato i campioni d’Italia e siamo pronti. Il girone è complessivamente difficile”.

Sulla voglia di vincere manifestata da Bruma: “L’ambizione di vincere rappresenta un sentimento collettivo di squadra in grado di farci preparare meglio. Abbiamo la tranquillità per preparare al meglio la gara e provare a vincere”.

Grande messaggio di sfida al Napoli, che è chiamato a una prestazione importante per dimenticare la doppia delusione in campionato contro il Genoa e contro la Lazio.