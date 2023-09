Svelati i reali problemi del Napoli: Kvaratskhelia e Osimhen nel mirino

L’avvio titubante del Napoli in Serie A ha lasciato molte perplessità e dubbi. L’ex calciatore e attuale opinionista Aldo Serena ha detta la sua sul momento del Napoli, analizzando alcune criticità.

Le prime due vittorie in campionato del Napoli contro Frosinone e Sassuolo avevano nascosto parzialmente i problemi della squadra. Difatti nelle sfide con Lazio e Genoa, oltre alle scelte discutibili di Garcia, sono venuti a galla i reali problemi della rosa, con delle carenze in alcune zone del campo che si sono palesate.

Aldo Serena ha parlato dei campioni d’Italia, soffermandosi sui problemi della squadra e su quello che si dovrebbe fare per ritrovarsi.

Serena analizza il Napoli ed evidenzia alcuni aspetti

Le ultime uscite del Napoli hanno scatenato la reazione da parte della tifoseria e degli opinionisti. Dopo solo quattro gare disputate, i tifosi sembrano essere già stanchi del neo allenatore Garcia e delle sue scelte discutibili. Questo aspetto è stato evidenziato anche da qualche opinionista, che ha già sentenziato il tecnico francese chiedendo il suo esonero.

Ovviamente in casa Napoli c’è apprensione per questo avvio e per alcune scelte effettuate da Garcia in questo avvio di stagione, ma c’è la fiducia nell’allenatore francese. La società si augura che il tecnico possa svoltare e cambiare al più presto i giudizi dei tifosi e non solo, permettendo al Napoli di ritornare forte e incisivo come nella passata stagione. D’altro canto c’è molto scetticismo da parte degli addetti ai lavori sul fatto che la situazione cambi, ed anzi ci si aspetta ancora peggio.

Garcia proverà a far rimangiare a tutti le loro parole già a partire dall’esordio in Champions League di mercoledì contro il Braga. Nel mentre il tecnico è al lavoro per ritrovare il Napoli e dare una sua impronta alla squadra, continuano le analisi verso gli azzurri visti in questo avvio di stagione. Ad esprimersi questa volta è stato l’ex calciatore ed attuale opinionista e telecronista Aldo Serena, parlando degli azzurri in un’intervista al Corriere dello Sport.

Serena ha analizzato gli aspetti che in questo momento stanno distraendo il Napoli e ha indicato la strada per ritrovare quel gioco spumeggiante: “Il Napoli si sta avvitando su alcune questioni come i rinnovi di Kvara e Osimhen. Il georgiano ha un contratto da giocatore di media caratura e invece è un top player. La deriva folle che sta prendendo il calcio non mi piace, ma adeguarsi a certe dinamiche diventa necessario. Poi gli azzurri devono ritrovare quel gioco splendido e collettivo che avevano con Luciano Spalletti“.

Forse le questioni sui rinnovi dei big stanno distogliendo lo sguardo e la concentrazione dal campo di gioco, che rimane sovrano nei giudizi. Adesso spetta a Garcia ed ai giocatori darsi una scossa e ritrovare quella brillantezza per recuperare il terreno perso in queste prime giornate.