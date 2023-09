“È la loro dimensione”, Napoli sotto attacco: ora tutti tripudiano

Nelle prime uscite del Napoli diversi giocatori sono apparsi sottotono rispetto alla passata stagione. L’opinionista e telecronista Trevisani ha puntato il dito verso diversi di loro.

Il Napoli oltre a soffrire in difesa in queste uscite, nel complesso si è visto spento rispetto alla passata stagione. Ciò potrebbe essere dettato da una condizione fisica non ideale – con colpe da affidare alla preparazione eventualmente – o da una demotivazione dopo il successo.

Alcuni azzurri sono stati presi di mira da Riccardo Trevisani, che ha analizzato il loro avvio disastroso.

Trevisani attacca i giocatori del Napoli

L’avvio stagionale complicato del Napoli di Rudi Garcia ha fatto scattare svariati campanelli d’allarme. Difatti due reparti che nella passata stagione erano stati fondamentali per la conquista dello scudetto stanno mancando. Ovviamente parliamo del reparto difensivo e di centrocampo, in cui si sono evidenziati i problemi maggiori finora.

Sono diversi i problemi in questi due reparti, che stanno venendo meno a causa di scelte sul mercato discutibili e di una condizione fisica imbarazzante al momento. Difatti la cessione di Kim al Bayern Monaco ha sancito la rottura del reparto difensivo, che il difensore coreano manteneva sostanzialmente da solo in diverse situazioni. Il mancato intervento della società sul mercato nell’acquistare un sostituto del coreano non ha fatto altro che peggiorare la situazione, facendo passare il reparto difensivo da uno dei migliori d’Europa a punto debole della squadra.

Anche a centrocampo la situazione è visibilmente peggiorata, stavolta non per scelte di mercato ma tecnico-tattiche dettate da Rudi Garcia. Difatti il lavoro che svolgeva Lobotka nella passata stagione permetteva agli azzurri di uscire con serenità e qualità dal basso, mentre ora lo slovacco sembra un pesce fuor d’acqua nelle idee tattiche di Garcia. Difatti il Napoli adesso gioca il pallone con ansia, come se scottasse, lanciandolo in profondità senza alcuna impostazione serena e ragionata. Inoltre anche la condizione fisica di alcuni giocatori sta lasciando a desiderare.

Tra i più palesi c’è Anguissa, che è lontanissimo dall’essere uno dei migliori centrocampisti per attitudine, strapotere fisico e transizione offensiva della passata stagione. Ad evidenziare questi aspetti del Napoli ci ha pensato Riccardo Trevisani nel corso della trasmissione Pressing a Mediaset: “Il Napoli ha perso Spalletti e Kim, valgono molti punti. Non farà 90 punti neanche se li vedo. Kvara? L’ha tolto al 90’, che cambia. Senza Spalletti molti sono tornati alla loro dimensione, Anguissa al mondiale non ha preso un pallone”.

L’opinionista e telecronista ha dichiarato come il Napoli sia irriconoscibile rispetto a quello di Spalletti, affermando come le chance di ripetersi degli azzurri siano minime se questo sarà l’andamento stagionale.