Cassano “consiglia” il Napoli: “Se salta Garcia, c’è un solo nome per sostituirlo”

Il Napoli si ritrova già dinanzi al primo momento delicato della propria stagione, tante le polemiche attorno a Rudi Garcia.

La sconfitta con la Lazio, il pari in rimonta e quasi insperato contro il Genoa neopromosso, il Napoli ha impattato inaspettatamente con il primo momento delicato della propria stagione, nonostante quest’ultima sia appena iniziata.

Risultati che hanno scatenato le ire dei supporters partenopei, che in gran parte hanno già addirittura chiesto l’esonero di Rudi Garcia.

Il consiglio di FantAntonio

A dire il vero, l’ex allenatore dell’Al-Nassr non ha goduto di particolare sostegno neanche dalla stampa e addetti ai lavori, che hanno messo in evidenza la netta differenza tra il suo Napoli e quello di Spalletti.

Tra i primi a farlo fu Antonio Cassano, che già nel post Frosinone disse che il Napoli avrebbe faticato parecchio in questa stagione.

“FantAntonio”, nel corso del consueto appuntamento con la BoboTv su Twitch, ha rincarato la dose, arrivando addirittura a consigliare al Napoli quello che per lui rappresenterebbe l’uomo ideale per risollevare i campioni d’Italia in carica.

Il nome in questione è quello di Antonio Conte, più volte accostato negli ultimi anni al club di De Laurentiis e attualmente libero.

Questo, uno stralcio delle dichiarazioni dell’ex attaccante barese: