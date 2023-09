Decisione ufficiale contro i tifosi del Napoli: sono tutti senza parole

Prosegue il tour de force del Napoli di Rudi Garcia, inaugurato con lo scialbo pareggio al Ferraris contro il Genoa in rimonta.

Sette partite in ventidue giorni, questo il programma iniziato sabato scorso e che metterà alla prova il Napoli, attualmente al primo e precoce momento no della propria stagione.

Dopo la sconfitta casalinga con la Lazio, è infatti arrivato il primo pari stagionale, gli azzurri hanno impattato per 2-2 in rimonta al Ferraris di Genova, raccogliendo un punto che per come si erano messe le cose vale quasi oro.

Dopodomani in Portogallo, Osimhen e compagni inaugureranno il proprio cammino europeo, sfidando in trasferta lo Sporting Braga, formazione lusitana arrivata in Champions attraverso un lungo percorso di preliminari.

Arriva lo stop per Bologna

Domenica, quattro giorni dopo il primo impegno nel torneo della coppa dalle grandi orecchie, i campioni d’Italia in carica riprenderanno il proprio cammino in Serie A, con la speranza di dare una svolta ad un andamento fin’ora deludente.

Al Dall’Ara di Bologna, gli azzurri saranno ospitati dalla formazione guidata da Thiago Motta, avversario ostico anche lo scorso anno e in grado di mettere in difficoltà gli azzurri sia all’andata che al ritorno.

Furono infatti due belle sfide quelle tra partenopei e felsinei, battuti per 3-2 nel primo incrocio stagionale, che coincise con il ritorno al goal in A di Osimhen, che da quel momento non si fermò più, sino ad arrivare alla penultima di campionato, quando i padroni di casa rimontarono il doppio vantaggio firmato dal nigeriano.

Novanta minuti che si apprestano ad essere ostici, novanta minuti in cui il Napoli inoltre non potrà usufruire del supporto dei propri tifosi, o meglio, non di tutti quelli a “disposizione”.

Dopo le indiscrezioni della settimana scorsa, il divieto di vendita per i residenti in Campania è stato infatti confermato, uno stop alla possibilità di seguire i propri beniamini che ha radici lontane.

Nella giornata di domenica, infatti, ci sarà un’altra compagine impegnata in trasferta, si tratta della Roma di Josè Mourinho.

Tra le tifoserie giallorosse e azzurre i rapporti sono particolarmente tesi, un fatto noto e tristemente confermato dalle vicende degli ultimi anni, non ultima quella di Badia al Pino, in cui i gruppi organizzati di entrambe le squadre arrivarono ad un violento scontro in autostrada.

Per questa motivazione, la Questura ha preferito tagliare la testa al toro, vietando ufficialmente la vendita per i residenti di Roma e Napoli, che saranno quindi impossibilitati a raggiungere gli stadi di Torino e Bologna domenica.

Nonostante ciò, gli uomini di Garcia potranno contare sul nutrito numero di napoletani presenti in ogni parte d’Italia ed Europa, che come sempre, risponderà presente all’appuntamento riempendo il settore ospiti.