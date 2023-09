Guai per Garcia, il dato è pietoso: il suo gioco fa subito flop

Inizio difficile per Rudi Garcia alla guida del Napoli. C’è un dato significativo che dimostra l’approccio negativo al campionato attuale

Un avvio che i tifosi dei partenopei non si sarebbero mai aspettati. Quello di quest’anno sembra un Napoli nettamente diverso dalla squadra che nello scorso anno ha incantato tutta l’Europa con il suo calcio. La prestazione vista a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino, non ha fatto altro che confermare quelle sensazioni negative che si erano percepite già nella sconfitta contro la Lazio. Un velo di pessimismo durato durante tutta la sosta per le nazionali e che continuerà almeno fino alla gara di Champions contro il Braga.

Il Napoli di Rudi Garcia finora non ha affatto convinto i sostenitori che, da campioni d’Italia, si aspettavano tutt’altra partenza. Tifosi già scontenti durante il periodo di calciomercato. Sono in molti a pensare che la campagna acquisti sia stata scarna di nomi in entrata e che, rispetto alle squadre che si sono rinforzate, quest’anno si sarebbe fatta difficoltà. A dimostrare l’avvio a rilento del Napoli sono alcuni dati che sembrano far capire quanto quello attuale sia una squadra diversa dallo scorso anno nonostante gli stessi calciatori.

Mai così tanto tempo in svantaggio

Ci sono due dati relativi al Napoli di questo inizio stagione. Il primo dice che durante le prime 4 partite il Napoli è stato più minuti in svantaggio rispetto all’intero girone d’andata dell’anno scorso. Sempre relativo allo svantaggio, dalla seconda analisi si può notare che, su 4 partite, gli uomini di Garcia sono andati in svantaggio 3 volte. Contro Frosinone, Lazio e Genoa, il Napoli è andato sotto nel punteggio, questo dimostra un’enorme difficoltà difensiva degli azzurri che faticano senza un leader come Kim.

Ma è possibile ricondurre l’avvio difficile del Napoli all’assenza di un top player in difesa come il coreano? Premiato come miglior difensore della scorsa stagione, la mancanza di Min-Jae si fa sentire parecchio. Questo è sicuramente un dato che per i tifosi rappresenta una negatività immensa, ragion per cui è stato criticato il mercato svolto dalla dirigenza. Aver sostituito male un top player come il difensore asiatico, per giunta candidato tra i 30 finalisti per il pallone d’oro, non può essere accettato.

Se a questo viene aggiunto il fatto che il brasiliano Natan, suo sostituto, non abbia giocato nemmeno un minuto in quattro partite, allora sembra normale iniziarsi a fare due domande su cosa stia succedendo alla squadra. Intanto adesso è ora di voltare pagina e di volare in Portogallo per iniziare al meglio la stagione di Champions League.