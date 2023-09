“Garcia deve dirlo a De Laurentiis”, Del Genio fortissimo sui social

Genoa-Napoli, il commento di Paolo Del Genio sui social non risparmia davvero nessuno, De Laurentiis e Garcia compresi

Il pareggio acciuffato nell’ultimo frangente di gioco dal Napoli, contro il Genoa, sa quasi di sconfitta. Quanto fatto vedere in campo dalla squadra di Garcia non è di certo ciò che i tifosi si aspettano dalla squadra campione d’Italia. Ma, sopratutto, questo Napoli sembra solo un lontano parente del favoloso Napoli spallettiano. Una rottura importante, forse evitabile, che sembra aver generato confusione all’interno della rosa. Anche i leader come Lobotka, Di Lorenzo, Oismhen e Kvaratskhelia sembrano persi e poco coinvolti nel gioco.

A far discutere anche alcune scelte di Garcia. In particolare, la sostituzione Kvaratskhelia-Zerbin al minuto 88. Il georgiano ha reagito platealmente con un gesto di stizza, insolito per uno come lui, ma probabilmente dovuto al concitato momento della partita. Dell’argomento in questione ne ha parlato anche Paolo Del Genio, che sui suoi profili social non ha risparmiato critiche a De Laurentiis e Garcia. “Poi, a proposito di cambi, mi chiedo se sul 2-2 non era possibile spostare per 5 minuti Raspadori e inserire Simeone che qualcosa quando entra produce sempre invece di Zerbin che in un tentativo di arrembaggio finale in spazi stretti non c’ entra nulla“- il suo pensiero sulla sopracitata sostituzione.

Garcia inadeguato come allenatore del Napoli? Del Genio ha le idee chiare

In tanti hanno già messo in discussione l’allenatore azzurro e sui social comincia a farsi largo l’hashtag #garciaout, non di certo un bell’inizio da allenatore del Napoli, perlomeno non quello che i tifosi e la critica si aspettavano. “Se Garcia non si dimostra l’allenatore giusto per il Napoli, dopo mea culpa deve dirlo De Laurentiis” – senza mezzi termini Del Genio sul suo profilo social.

La polemica del giornalista si estende anche alle dichiarazioni post partita dell’allenatore francese: “Condizione atletica, cali di concentrazione, poca determinazione perché distratti dalla Champions: motivazioni del tecnico che non sono reale assunzione di responsabilità. Avrebbe dovuto parlare semplicemente di tattica“- conclude così la sua analisi.

Un messaggio, quello di Paolo Del Genio, che ben riflette l’opinione di tanti addetti ai lavori e tifosi, dopo sole quattro giornate già non contenti dell’operato di Garcia. L’allenatore francese dovrà impegnarsi particolarmente per riconquistare la fiducia di tutto l’ambiente Napoli. Vincere all’esordio in Champions League, contro il Braga potrebbe di certo essere un buon punto di partenza.