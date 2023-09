“Cosa gli passa in mente?”, Graziani durissimo con Garcia

All’ex giocatore non è assolutamente piaciuta la prestazione del Napoli a Marassi, parole dure contro Rudi Garcia

Ospite durante l’edizione di Sportmediaset XXL, Francesco “Ciccio” Graziani ha commentato la prestazione del Napoli a Marassi contro il Genoa. Una partita giocata senza una vera è propria identità di gioco quella degli azzurri che hanno lasciato gran parte del gioco al Genoa. Graziani ha prima fatto i complimenti a Gilardino per una partita svolta in maniera impeccabile contro il Napoli fino al 70′ e poi ha dimostrato grande disappunto per quanto fatto dai partenopei.

Secondo l’ex attaccante, il Napoli pare avere la pancia piena per il successo dello scorso anno e per questa motivazione sembrano aver perso cattiveria e lucidità. “Ho una brutta impressione su Rudi Garcia – ha detto Graziani – l’anno scorso pressavano in due, quest’anno nessuno. Così non si può continuare“.

Napoli senza più certezze

Nel continuo della trasmissione di Mediaset, Graziani ha poi spiegato di aver trovato senza senso le sostituzioni di Kvaratskhelia e Lobotka. “Quei due giocatori, l’anno scorso giocavano pure con la febbre, si stanno innescando meccanismi strani, hanno perso la cazzimma”.

L’ex numero nove ha mostrato tanto disappunto per i cambi e per il gioco espresso da Rudi Garcia. Una volta raggiunto in extremis il pareggio, secondo Graziani, è sembrato inappropriato togliere il giocatore di maggior talento per far entrare “un giovane come Zerbin negli ultimi tre minuti“.