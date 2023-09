Chi è Renata Goncalves: curiosità sulla moglie di Mario Rui

Tutto quello che c’è da sapere su Renata Goncalves, moglie del terzino del Napoli Mario Rui, calciatore tra i più amati dai tifosi della squadra partenopea.

Personal trainer, health coach, proprietario di una linea di abbigliamento, moglie e mamma di tre bambini. Sicuramente una vita molto dinamica quella di Renata Goncalves, moglie del noto difensore del Napoli Mario Rui.

Renata Goncalves: chi è la moglie di Mario Rui

Su Renata Goncalves si sa veramente pochissimo. Anche lei trentaduenne come suo marito, ha in comune con la sua dolce metà anche la nazionalità portoghese. Attualmente lavora come health coach ed è influencer sui social, dove porta contenuti relativi al suo lavoro.

Ha creato un brand tutto suo nome “Almavi”, che produce coloratissimi indumenti sportivi Made in Italy. È inoltre personal trainer e mental coach e segue i suoi allievi attraverso il corso online “The Barre technique”. Al suo lavoro da allenatrice alterna quello da mamma: Renata Goncalves e Mario Rui sono genitori di tre splendidi bambini. Tra le sue passioni quella per i viaggi guadagna sicuramente un posto sul podio.

In particolare la moglie del calciatore azzurro sembra molto innamorata della città che la ospita. Sui suoi social, uno scatto che ritrae la città di Napoli accompagnata da una bellissima dedica: “La bellezza di questa città, Napoli, con il sole, è ancora più bella”

La polemica ai tempi del Covid

Nonostante il suo amore per la città partenopea e verso i suoi abitanti, Renata sembra non aver apprezzato il comportamento di molti napoletani in tempi di pandemia.

Sui suoi social infatti, numerose critiche relative al comportamento giudicato irrispettoso di molti cittadini, che in piena pandemia non hanno rispettato le regole della quarantena. Foto che hanno sicuramente fatto discutere, il lungomare cittadino colmo di persone, poi il suo commento critico che avrebbe scatenato la polemica sui social: “Sembrano delle formiche. Poi si lamentano che passeranno l’estate dentro casa”.

Un parere che l’ha portata ad essere molto criticata sui social. È stata infatti giudicata irrispettosa e maleducata da parte dei cittadini che sostengono di non avere la sua stessa fortuna: una casa con giardino in cui poter passare un po’ di tempo all’aria aperta.

La storia DI Renata Goncalves con Mario Rui

Renata Goncalves e la sua dolce metà, Mario Rui Silva Duarte, calciatore e difensore del Napoli, sono ormai marito e moglie da quasi 8 anni. I due si sono sposati a Lisbona, capitale del loro paese natale, a giugno del 2015. Da lì il loro amore ha dato alla luce tre splendidi bambini, un maschio e due femmine, di cui la più piccola nata a settembre del 2021.

Il suo rapporto con i social

Coach online e creatrice di un sito di abbigliamento: sicuramente i social sono una chiave importante nella vita di Renata Goncalves.

Il suo profilo continuamente aggiornato è composto da scatti che la ritraggono con indosso i completi sportivi della sua collezione, post relativi all’allenamento e consigli sulla dieta. Non possono poi di certo mancare alcuni video in cui si riprende assieme a suo marito, ed alcune foto che ritraggono i suoi splendidi bambini.