Braga – Napoli, sfida tra deluse: periodo horror per i portoghesi

Ancora pochi giorni e sarà tutto pronto per l’esordio stagionale degli azzurri in Champions League che sfideranno un deludente Braga

Tempo di voltare pagina e iniziare a marciare nella giusta direzione dopo un difficile avvio di stagione. Il Napoli appare spaesato e senza più quella forte personalità che gli ha permesso di dominare lo scorso campionato. Adesso gli azzurri voleranno alla volta del Portogallo dove cercheranno di esordire bene in Champions League contro il Braga.

Soltanto 7 punti raccolti nelle prime 4 partite dagli uomini di Rudi Garcia che evidentemente ha bisogno di cambiare approccio tattico ad una squadra in grande difficoltà. Mai così tanti minuti in svantaggio, già raggiunti gli stessi di tutto il girone d’andata dell’anno scorso. La partita in Champions sarà necessaria per iniziare a trovare quelle certezze finora venute a mancare

Anche il Braga in difficoltà

Se la partenza dei partenopei è stata in salita e sono emerse tante difficoltà, quella del Braga non è stata certamente migliore. Tantissime le difficoltà per la squadra portoghese che, come gli azzurri, stanno faticando enormemente durante questo avvio di stagione.

Per la squadra di Artur Jorge la classifica è molto negativa. Soltanto 8 punti conquistati nelle prime 5 partite del campionato, 10 gol fatti e 10 quelli subiti. C’è un dato paradossale però che dimostra che la squadra portoghese abbia la peggior difesa ma anche il secondo miglior attacco con Ricardo Horta uomo copertina della rosa. Quella contro il Napoli sarà una sfida che porterà risposte dall’una e dall’altra parte.