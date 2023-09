Rinnovo Osimhen, ora c’è un rischio serio: i dettagli

Non ci sono passi in avanti per il rinnovo di Osimhen: il Napoli non deve sottovalutare un aspetto fondamentale

Una delle telenovele dell’estate è senza dubbi quella legata al rinnovo di Osimhen. Il Napoli ha provato a blindare il suo bomber quest’estate, per preservarlo dai ripetuti attacchi delle big europee e dell’Arabia Saudita. In tanti ricorderanno gli oltre dieci incontri con l’agente Roberto Calenda durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Una trattativa estenuante, che sembrava ad un certo punto essere arrivata ad una conclusione, con il nigeriano vicino al rinnovo. Poi, alla fine, non si è fatto più nulla. Ora il Napoli deve chiudere per scongiurare un’eventualità indesiderata.

Rinnovo Osimhen, perché il Napoli deve affrettarsi

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Osimhen al giorno d’oggi è tra gli attaccanti più forti al mondo. In tanti hanno messo (e metteranno) gli occhi su di lui, tra questi club di Premier e arabi pronti a sganciare cifre esorbitanti.

In estate De Laurentiis provocò gli arabi: “Con 200 milioni non comprate neppure un piede di Osimhen” – la dichiarazione del patron azzurro.

Tuttavia, se vuole davvero tenere così alta la valutazione del bomber nigeriano, c’è assolutamente bisogno del rinnovo, e al più presto. Nell’estate 2024, a un anno dalla scadenza del contratto, se il rinnovo non dovesse ancora essersi concretizzato, il prezzo del cartellino potrebbe subire un drastico abbassamento.