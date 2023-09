Nuovo record dei tifosi del Napoli: De Laurentiis sorride

Buone notizie per De Laurentiis: i tifosi del Napoli fanno segnare numeri da record, incasso da paura per l’evento della stagione

Come nella scorsa stagione anche in quella corrente di certo non si può dire che manchi il supporto dei tifosi del Napoli. Che sia in casa o in trasferta, gli spalti riservati ai partenopei sono quasi sempre pieni. Numeri incredibili anche per la campagna abbonamenti: venduti più di 22 mila sui 25 mila totali messi a disposizione, di certo la recente vittoria dello scudetto ha influito sulle vendite.

I tifosi azzurri pregustano già il match più suggestivo della prossima fase a gironi di Champions League, c’è già aria di Napoli-Real Madrid in città. I supporters partenopei hanno letteralmente preso d’assalto i biglietti. Come l’ultimo Napoli-Real giocato al Maradona (al tempo ancora San Paolo) si va verso il sold-out da record.

Napoli-Real Madrid, numeri da record: il dato sulle vendite fa sorridere De Laurentiis

Ieri è partita la fase 2, quella riservata ai possessori di fidelity card, della vendita dei biglietti per Napoli-Real Madrid, match valido per la seconda giornata della fase a giorni di Champions League, che andrà in scena il 3 ottobre alle 21:00.

La fase 1 era invece riservata ai soli abbonati alle partite casalinghe dell’anno 2023\24. Mentre, l’ultima fase di vendita sarebbe dovuta essere quella libera, per tutti. Tuttavia, già nelle prime due fasi di vendita si è arrivati al sold-out. Dunque, non ci sarà una fase 3.

In queste ore si parla anche di possibile superamento del record d’incasso, che risale proprio al Napoli-Real Madrid del marzo 2017. Al tempo furono incassati 4.484.302 euro.