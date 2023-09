LIVE PRIMAVERA – Napoli-Palermo 2-0 (5′ De Chiara, 31′ Rossi): contropiede magistrale, Rossi raddoppia!

La diretta della partita d’esordio in campionato della Primavera del Napoli, quest’anno allenata da Andrea Tedesco, impegnata contro il Palermo.

31′ – GOOOOOOOOOL DEL NAPOLI! ROSSIIIII! Gran gol di Leonardo Rossi: ripartenza di Gioielli che sradica il pallone all’avversario sulla metà campo e innesca il contropiede, palla portata fino al limite dell’area e scaricata larga su Rossi a destra, il centravanti azzurro finta di calciare con il destro e si porta la palla sul mancino, mandando al bar tre difensori avversari: punta l’angolo e con il sinistro raddoppia. 2-0!

24′ – Altra bella azione del Napoli con Peluso che recupera palla nella metà campo avversaria e innesca Rossi in posizione di ala, sguardo al centro e cross per Koffi che prova a colpire al volo ma arriva con un attimo di ritardo sul pallone.

15′ – Grandissima occasione per il Napoli: lancio di almeno 40 metri per Vilardi che in area aggancia alla perfezione e serve l’assist all’indietro dal fondo, Koffi calcia a colpo sicuro ma è straordinaria la parata di Salamone che salva il Palermo.

11′ – Punizione con un tiro pretenzioso di Bongiovanni, che calcia da circa 25 metri e da posizione defilata, pallone che termina molto largo.

8′ – Ammonito De Chiara che ha trattenuto l’avversario fermando una ripartenza del Palermo, dopo un rischioso e banale pallone perso da Russo a metà campo.

6′ – Immediata reazione del Palermo: tiro di Bongiovanni dai 30 metri con Turi fuori dai pali, il pallone però termina di poco a lato.

5′ – GOOOOOOOL DEL NAPOLI! DE CHIARA! Ottima percussione sulla fascia destra di Peluso, dal fondo crossa basso per De Chiara che dal cuore dell’area di rigore calcia con il destro e colpisce. 1-0!

1′ – Iniziata la partita, batte il Palermo!

Primo tempo

14.30 – Squadre in campo per il riscaldamento, alle ore 15 il calcio d’inizio.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Palermo, prima giornata del campionato Primavera 2. La nuova formazione azzurrina, guidata da mister Andrea Tedesco proverà la risalita in Primavera 1 dopo la retrocessione della scorsa stagione.

Napoli Palermo Primavera, le formazioni ufficiali: