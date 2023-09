Il Napoli spacca il Parlamento: la notizia sorprende tutti

Il Napoli crea la spaccatura in Parlamento: frattura da ricomporre adesso all’interno del gruppo politico.

Giorni difficili in Italia, tanti i problemi relativi al nuovo governo Meloni: dal costo della vita, con aumenti costanti, sino all’emergenza sbarchi, che ha raggiunto il suo picco storico. Nonostante ciò, in Parlamento, c’è stato il tempo di creare una nuova spaccatura, non propriamente inerente alla politica.

Scissione azzurra in Parlamento

Il “Napoli club parlamento“, club che riunisce tutti i politici presenti a Roma che condividono la passione azzurra, ha vissuto infatti giorni tumultuosi. Nella giornata di martedì si sono tenute le elezioni per il nuovo direttivo del gruppo, arrivando ad uno “scontro” inizialmente non previsto.

Si aspettava infatti una vittoria tranquilla per Gerolamo Cangiano di Fratelli d’Italia, che invece è uscito sconfitto da Gianluca Cantalamessa, esponente della Lega, in grado di stravincere alle urne. Su 77 possibili votanti, se ne sono presentati 40, di questo gruppo, ben 34 hanno votato Cantalamessa, scatenando le ire di Fratelli d’Italia.

Cangiano, ha infatti comunicato la spaccatura, con tanto di formazione di un nuovo raggruppamento, il “Napoli club Montecitorio“. Insomma, giorni caldi, bollenti nella politica italiana, anche per tematiche ludiche.