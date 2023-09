Annuncio di Ostigard prima della partita: grande emozione per i tifosi

Tra pochi istanti il Napoli scenderà in campo contro il Genoa. Ai microfoni di Dazn, Ostigard ha presentato il match.

Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris dove a breve scenderanno in campo Genoa e Napoli, entrambe per ritrovare la vittoria dopo la sosta nazionali. Gli azzurri di Garcia vogliono restare in corsa per lo scudetto e puntano ai 3 punti, soprattutto dopo le vittorie di Juventus e Inter, rispettivamente contro Lazio e Milan.

Quello che attende il Napoli non è certamente un match semplice. Il Genoa di Alberto Gilardino ha già dimostrato, nel corso di questa stagione, come sia capace di fare del male alle big del campionato. Alla seconda giornata, grazie ad un gol di Mateo Retegui, i rossoblù hanno portato a casa l’intera posta in palio.

Il Napoli deve assolutamente dimenticare quanto successo nel secondo tempo di Napoli-Lazio, dove gli azzurri si sono sciolti come neve al sole di fronte alle folate offensive dei biancocelesti. Per ritrovare compattezza difensiva, Garcìa ha sorpreso tutti. Amir Rrahmani partirà dalla panchina. Al posto del difensore k0sova scenderà in campo dal primo minuto Leo Ostigard.

Genoa-Napoli, le parole di Ostigard a Dazn e Sky

Nel pre-partita è intervenuto ai microfoni di Dazn Leo Ostigard per analizzare la sfida che verrà.

“Sicuramente è una bella sensazione tornare qui, giocherà contro la mia squadra, ho dei bei ricordi con loro e posso dire solo cose belle. È davvero bello tornare, vedremo come andrà la partita”.

Il match di questa sera, oltre che in diretta su Dazn, sarà trasmesso anche da Sky. Proprio per questo motivo, Leo Ostigard ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni dell’emittente satellitare. Ostigard è ritornato anche sulla sconfitta subita dal Napoli prima della sosta contro la Lazio.

“Abbiamo perso con la Lazio, è vero, ma abbiamo giocato un buon primo tempo e avuto diverse occasioni per segnare”.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli

Genoa (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Martin; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Vasquez, Matturro, Hefti, Haps, Thorsby, Kutlu, Ekuban, Jagiello, Puscas, Malinovsky. All. Gilardino.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Olivera, Lindstrom, Zanoli, Raspadori, Cajuste, Politano, Simeone, Zerbin, Gaetano. All. Garcia.