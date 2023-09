“Vuole il Napoli a vita”: le parole dell’agente dell’azzurro fanno felici i tifosi

Il giocatore è sempre più convinto di volersi legare ai partenopei per tante altre stagioni, grande il rapporto con la tifoseria

L’estate di calciomercato del Napoli è passata molto anche e sopratutto dai rinnovi di contratto. Da quelli difficili per importanza del giocatore e difficoltà nella trattativa come Osimhen o da quelli semplici perché già convinti da tempo come Di Lorenzo. Secondo Tutto Mercato Web, Matteo Politano potrebbe seguire la stessa strada del capitano azzurro.

Politano infatti con il Napoli ha trovato la sua dimensione perfetta. Lanciato in Serie A da Eusebio Di Francesco con il Sassuolo, l’attaccante è prima passato all’Inter dove però non ha inciso al meglio e poi si è trasferito al Napoli. Con i partenopei ha vinto uno scudetto e il rapporto che ha trovato con la tifoseria e con la città è straordinario.

Rinnovo in vista

Intervistato da TMW, Mario Giuffredi, agente di Politano che in gestione ha anche Mario Rui e Di Lorenzo, ha confessato che durante i rinnovi degli ultimi due, De Laurentiis si sia informato anche per l’attaccante. Una storia insomma destinata a continuare ancora per tanti anni.

Politano potrebbe rinnovare a vita con il Napoli e seguire a ruota quanto fatto dal suo capitano Di Lorenzo. Il suo procuratore ha confermato quanto il giocatore si trovi bene in una città come Napoli e in un ambiente come quello che si è creato con i suoi compagni a Castel Volturno. L’obiettivo del ragazzo è proprio il rinnovo. Giuffredi ha spiegato che non appena ADL chiederà un incontro per il rinnovo di Politano, loro saranno presenti e disponibili.