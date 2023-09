Sorpresa Politano, l’infortunio è meno grave del previsto: quando può tornare in campo

Uscito malconcio dalla sfida contro la Macedonia, Politano potrebbe recuperare prima del previsto

Non era stata certamente la miglior prestazione della carriera quella di Matteo Politano contro la Macedonia. Sceso in campo dal primo minuto, l’attaccante del Napoli è apparso un pò in affanno. Era ritornato infortunato da Skopkje e per tanto subito rimandato a Castel Volturno dove, mediante esami strumentali, si è risalito ad un problema al muscolo soleo.

Genericamente questo tipo di infortunio costringe i calciatori a restare fermi ai box per circa 15-20 giorni. Matteo Politano avrebbe dovuto fare gli straordinari per essere in campo contro il Bologna nella sfida del Dall’Ara del 24 settembre. Secondo però l’edizione odierna del Corriere dello Sport, in realtà il problema di Politano non sarebbe così serio.

Politano già in campo a Genova?

La diagnosi degli esami strumentali per Politano aveva riportato un’elongazione del muscolo soleo. Secondo il quotidiano sportivo, l’esterno azzurro starebbe facendo il possibile per essere convocabile già per la sfida di Genova. La sensazione però è quella che lo staff voglia andarci piano con questo tipo di infortunio.

Avendo acquistato, anche onerosamente, un calciatore come Jesper Lindstrom, sarebbe più logico vedere lui dal 1′ contro il Genoa piuttosto che rischiare Politano titolare. L’infortunio subìto non è gravissimo, ma bisogna comunque smaltirlo. Rischiarlo in una sfida come quella del Marassi, sarebbe poco consigliabile.