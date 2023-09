Novità da Castel Volturno, Garcia esulta: che notizia per il Napoli

Il Napoli prepara il tour de force che inizierà sabato prossimo con il Genoa. Gli azzurri di Rudi Garcia sono al lavoro al Konami Center.

Sette gare nel giro di 22 giorni, questo il programma del Napoli per il primo blocco di partite italiane ed europee, divise tra Serie A e Champions League.

Rudi Garcia sta lavorando con la quasi totalità del gruppo, Matteo Politano a parte, vittima di un’elongazione al soleo in nazionale.

Arrivano i rinforzi nazionali

L’esterno ex Inter, tra i migliori in questo avvio di stagione partenopeo, sarà out per almeo una decina di giorni, motivo per cui, il neo acquisto Jesper Lindstrom sarebbe seriamente candidato ad una maglia da titolare sabato sera.

Nonostante ciò, sono varie le frecce a disposizione nell’arco del tecnico francese, che ha man mano recuperato i nazionali, rientrati ormai pienamente dagli impegni con le proprie selezioni.

Anche gli ultimi assenti, tra cui il bomber principe dei Campioni d’Italia, Victor Osimhen, sono tornati agli ordini di Garcia, che da oggi sino alla giornata di sabato, non avrà più alcuna limitazione esterna alla disponibilità della propria rosa.

La SSC Napoli, inoltre, ha rilasciato anche un aggiornamento sulle condizioni di Politano, che sta procedendo correttamente nel proprio recupero attraverso allenamenti personalizzati in campo.

La novità di serata, riguarda invece il vice-Meret, Pierluigi Gollini: l’ex Atalanta, si sarebbe infatti allenato a parte come il compagno di squadra.

Nei prossimi giorni, seguiranno aggiornamenti.