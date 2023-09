Natan sì o Natan no? Garcia ha deciso in vista di Genova

Mancano sempre meno giorni al ritorno dei vari campionati nazionali. Il Napoli di Garcia sarà atteso sabato sera a Genova

La sosta per le nazionali è terminata e, come italiani, ne tiriamo fuori un bottino quasi soddisfacente che però sarebbe potuto essere migliore. Il nuovo ciclo dell’Italia, targato Luciano Spalletti, ha preso il via e, dalle prime uscite, Il Napoli sarà una chiave molto presente per la Nazionale. Adesso però è tempo di lasciarsi alle spalle le sfide internazionali e riprendere il campionato da dove si era lasciato. Gli azzurri di Rudi Garcia erano usciti sconfitti dal Maradona contro la Lazio.

L’allenatore francese adesso dovrà ripartire da Genova dove, ad attenderlo, ci sarà Alberto Gilardino con i suoi rossoblu. Una sfida dal sapore sempre affascinante quella tra le due squadre, ma a Napoli c’è bisogno dei tre punti. L’obiettivo è quello di non perdere contatto con le prime della classe e vincere al Ferraris sarà quasi obbligatorio.

Quali saranno le scelte del mister francese?

Stando ai principali quotidiani sportivi odierni, Rudi Garcia sembrerebbe avere già le idee chiare per la sfida al Genoa. Il Napoli infatti dovrebbe scendere in campo con quasi tutti gli stessi effettivi visti nella partita contro la Lazio. Uno dei cambi obbligati sarà quello sulla fascia destra dove potrebbe subito partire Lindstrom o potrebbe esserci spazio per Raspadori, adattato in quel ruolo.

Il danese, convocato con la sua Nazionale, è stato schierato titolare in tutte due le uscite della Danimarca e, anche a Genova, potrebbe partire dal primo minuto. Essendo il sostituto naturale di Politano, infortunatosi contro la Macedonia, la scelta più logica ricadrebbe su di lui. Cosa inversa invece per Natan che dovrebbe ancora partire dalla panchina. Secondo i quotidiani sportivi, Garcia vorrebbe nuovamente fare affidamento su Juan Jesus che, in questo periodo, garantisce più certezze. Il momento di Natan arriverà, ma forse non sarà con il Genoa.