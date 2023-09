Al Napoli con lo sconto nel 2024: ottimi rapporti con l’agente

L’agente di diversi assisti del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni su un top player. Si apre il possibile spiraglio di un trasferimento al Napoli a sorpresa.

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa ormai da un paio di settimane. Nonostante ciò si continua a parlare di mercato, specialmente del rinnovo di contratto di diversi giocatori che si avvicinano alla scadenza del loro contratto.

Uno di questi è stato seguito a lungo dal Napoli, e le dichiarazioni accese del suo agente aprono le porte all’addio, con i dirigenti azzurri attenti all’evoluzione della situazione.

Giuffredi attacca Lotito per la pessima gestione del rinnovo di Zaccagni: il Napoli osserva

Nel corso delle ultime stagioni, soprattutto prima dell’addio di Insigne, la dirigenza del Napoli ha sempre osservato attentamente le prestazioni di Mattia Zaccagni. Il giocatore della Lazio, all’epoca in forza all’Hellas Verona, è stato vicino al trasferimento al Napoli, ma poi non se ne fece più nulla. Ma nel prossimo futuro potrebbe riaprirsi uno spiraglio.

Difatti l’esterno della Lazio ha il contratto in scadenza nel giugno 2025. Il suo agente, Mario Giuffredi – nonché agente di vari tesserati del Napoli – ha rilasciato delle dichiarazioni accese per il mancato rinnovo del suo assistito per colpa di Lotito. Giuffredi ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb, rivelando dei retroscena sul continuo rinvio del rinnovo di Zaccagni: “Ho parlato per otto mesi con Lotito: prima c’era il mercato di gennaio, poi la Pasqua, poi gli obiettivi da raggiungere in campionato e la qualificazione in Champions, poi la politica, poi il mercato estivo. Ci ho messo tutta la buona volontà per trovare l’accordo il prima possibile visto che era un desiderio di Mattia legarsi a lungo alla Lazio. Da questo momento non sarà più un problema mio. Evidentemente Lotito ha altre priorità. Io non prego nessuno. Il rinnovo deve essere un piacere reciproco”.

Continuando l’agente di Zaccagni ha lasciato intendere come Lotito stia andando verso la medesima situazione avvenuta con Milinkovic-Savic: “Contrattualmente, si troverà nella stessa situazione di Milinkovic-Savic e non certo per colpa nostra. A quel punto sarà troppo tardi. Noi non aspettiamo le comodità degli altri. E magari tra qualche mese a cambiare idea saremo noi”.

Dunque ormai è scontro tra Giuffredi (che rappresenta Zaccagni) e Claudio Lotito. Qualora la situazione continuasse a precipitare, il giocatore potrebbe decidere di essere ceduto, o addirittura lasciare il club a zero nel 2025. Il Napoli osserva la situazione e si riserva la possibilità di inserirsi nella corsa per assicurarsi Zaccagni qualora decidesse di lasciare la Lazio.